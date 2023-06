Сохраняя память о подвиге: на международном форуме в СПбПУ обсудили ключевые события Великой Отечественной войны

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Политехе состоялся международный круглый стол «Ключевые события и проблемы Великой Отечественной войны: к 80-летию Курской битвы и начала освобождения Белоруссии». Организаторами форума выступили кафедра общественных наук Гуманитарного института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). Целью мероприятия стало обсуждение широкого круга вопросов, касающихся Северо-Запада России и Беларуси в период Великой Отечественной войны.

Во вступительном слове д.п.н., директор Гуманитарного института СПбПУ Петра Великого Н.В. Чичерина подчеркнула актуальность научной работы по изучению объективной истории Великой Отечественной войны и сохранению памяти о ней. Директор НАРБ А.К. Демянюк поблагодарил участников форума за инициативу и подчеркнул важность международного сотрудничества архивистов, ученых и педагогов Беларуси и России.

На круглом столе было заслушано 12 докладов, авторы которых — ведущие специалисты по истории Великой Отечественной войны из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Минска и Полоцка.

Модераторами форума выступили д.и.н., профессор кафедры общественных наук СПбПУ Е.Е. Красноженова и к.и.н., заведующий отделом публикаций НАРБ С.В. Кулинок. Проблеме питания жителей блокадного Ленинграда был посвящен доклад д.и.н., профессора каф. общественных наук СПбПУ Е.Е. Красноженовой. К.и.н., доцент, старший научный сотрудник СПбПУ Д.Ю. Асташкин в своем выступлении рассмотрел особенности расследования преступлений нацизма против детства на Новгородском судебном процессе 1947 г. Оба доклада были подготовлены в рамках регионального проекта РНФ «Ленинградские дети в условиях оккупации Северо-Запада России в период Великой Отечественной войны».

Проблема оккупационной политики и преступлений нацизма нашла отражение в выступлениях д.и.н., ведущего научного сотрудника ФГБУН «Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук Б.Н. Ковалева (О преступлениях гитлеровцев их пособников на оккупированной территории СССР), д.и.н., профессора каф. общественных наук СПбПУ С.В. Кулика (Категории жертв нацистской геноцидальной карательной политики на Северо-Западе РСФСР (1941-1944 гг.). Выступление д.и.н., профессора каф. общественных наук СПбПУ С.Б. Ульяновой было посвящено формированию женской авиационной культуры накануне и в годы войны. Проблемы повседневной жизни ленинградских партизан в советском тылу рассмотрел заведующий отделом ГАНИНО В.Г. Колотушкин.

Тема партизанского движения прозвучала и в выступлении ведущего научного сотрудника Центра военной истории Беларуси Института истории НАН Беларуси, к.и.н., доцента А.А. Криворота. Он рассказал о борьбе партизан Гомельщины с карательными акциями перед Гомельско-Речицкой наступательной операцией Красной Армии.

Заведующий кафедрой истории и социальных наук Минского государственного лингвистического университета, к.и.н., доцент С.Е. Новиков выступил с докладом о событиях на фронтах от Курской битвы до операции «Багратион» через призму новых документов и подходов изучения.

О реализованном проекте «Без срока давности. Беларусь» рассказал ведущий научный сотрудник отдела публикаций НАРБ, к.и.н. В.Д. Селеменев. Заведующий этим же отделом, к.и.н. С.В. Кулинок выступил с докладом «Карательные операции нацистов „Грифон“ („Захват“) и „Зимний лес“ на белорусско-российском пограничье». Заведующая кафедрой истории и туризма ПолГУ, к.и.н., доцент А.И. Корсак представила выступление, посвященное мемориализации памяти о Холокосте в Республике Беларусь. Юридическую оценку оккупационной политики нацизма дал директор научно-практического центра проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, к.ю.н. И.А. Мороз. Добавим, что на мероприятии побывали студенты СПбПУ.

