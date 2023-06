Правительство в опережающем порядке профинансирует проекты по комплексному развитию сельских территорий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Распоряжение от 13 июня 2023 года №1570-р

Правительство продолжает работу по улучшению условий жизни людей, живущих в сельской местности. На финансирование мероприятий по комплексному развитию сельских территорий в 2023 году в опережающем порядке будет направлено 4,6 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Эти средства предусмотрены в бюджете на 2024 год, но будут направлены регионам уже сейчас, что позволит ускорить реализацию проектов. Деньги получат 33 субъекта, в том числе Бурятия, Удмуртия, Архангельская, Владимирская, Курская, Новосибирская, Рязанская, Сахалинская и Ярославская области.

За счёт федерального финансирования в регионах будут реализованы мероприятия в рамках проектов по комплексному развитию сельских территорий. Речь идёт о строительстве и обновлении домов культуры, объектов коммунальной инфраструктуры, детских садов, школ и спортивных учреждений в 23 населённых пунктах с охватом населения более 88 тысяч человек.

Кроме того, будет построено или приобретено более 400 домов для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а в рамках проектов компактной жилищной застройки будет проложено 11,2 км сетей газоснабжения, 14,7 км сетей водоснабжения, 9,9 км сетей электроснабжения и более 26 км дорог.

Решение повысит доступность качественной социальной и инженерной инфраструктуры для жителей сельской местности.

Работа ведётся в рамках федеральных проектов «Современный облик сельских территорий» и «Развитие жилищного строительства и повышения уровня благоустройства домовладений», которые входят в государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий».

