Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande

Septiembre, 19 de junio — inicio previo de los programas de estudio ргского политехнического униVERситета Петра Великого. В этой статье мы постараемся ответить на самые частые вопросы поступающих, а также расскажем к к ому обратиться за помощью при подаче документов в вуз.

Три простых шага к Поступлению

Собрать необходимый пакет документов для участия в конкурсе: документ об образовании, паспорт (вместе со страницей прописки) ение (при наличии), fotografía.

Подробнее о требованиях к документам читайте на сайте «Поступление 2023» — https://www.spbstu.ru/abit/bachelor/apply/the-list-of-documents/.

Подать заявление одним из четырех способов: через «Личный кабинет» — https://enroll.spbstu.ru/sign-in; через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на сайте Госуслуг; приехать лично по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 29, Главный учебный корпус СПбПУ; по почте: 195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.29, Приемная комиссия. Следить за конкурсными списками. Не забывайте предоставить оригинал документа об образовании или поставить отметку о предоставлени и оригинала документа об образовании в установленные сроки.

Какие сроки для подачи документов для очной и очно-заочной формы обучения:

19 июня — начало приема на все формы обучения программ бакалавриата и специалитета;

7 июля — окончание приема документов для тех, кто поступает по направлениям 54.03.01 «Дизайн» и 07. 03.03 «Дизайн архитектурной среды»;

11 июля — окончание приема документов для тех, кто поступает по вступительным испытаниям. Más información расписание экзаменов можно посмотреть на сайте «Поступление 2023» в разделе «Вступительные испытани я» — https://www.spbstu.ru/abit/bachelor/entrance-test/;

24 июля — окончание приема документов для тех, кто поступает по результатам ЕГЭ;

10 августа — окончание приема документов для тех, кто поступает на места по договорам об оказании п латных образовательных услуг.

Особенности в 2023 году

Абитуриент вправе выбрать три направления для поступления, расположив их в порядке приоритетнос ти (от большего к меньшему). Абитуриенту больше не нужно подавать согласие на зачисление, как это было в прошлые годы. Есть особенности приема для граждан, завершивших освоение среднего общего образования на территори ях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также для граждан РФ, вынужденных прерва ть свое обучение за рубежом https://www.spbstu.ru/upload/sveden/special_things_2023.pdf. Выпускники Белгородской области вправе сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые СПбПУ самостоятельно, в форме собеседования (пункт 17.1 Правил приема).

Основные цифры в 2023 году

В этом году выделено более 7500 мест по программам бакалавриата и специалитета по всем формам обучения, из них 3479 — бюджетных мест (очная и очно-заочная формы обучения), 4046 контрактных (o чная, очно-заочная, заочная формы обучения).

Для поступающих на места целевой квоты — 466 мест, 364 места — для поступающих на места особой квоты и столько же, 364 места, — для поступающих на места отдельной квоты.

Также в СПбПУ в этом году появилось несколько новых направлений для поступления 06.05.01 « Биоинженерия и биоинформатика», 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» (Институт биомедиц инских систем и биотехнологий), 38.05.02 «Таможенное дело» (Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли).

Для личной консультации по вопросам поступления абитуриенты могут прийти в Главный учебн ый корпус по адресу ул. Политехническая, d. 29 y задать вопросы сотрудникам приемной комиссии и представителям институтов Политеха.

График работы приёмной комиссии:

будни — desde 10.00 hasta 17.00;

суббота — de 10.00 a 14.00;

воскресенье — выходной.

Абитуриенты также могут найти всю актуальную информацию о поступлении на сайте Поступление 2023, а также вгруппе ВКонтакте Политех Абитуриентам.

Если у абитуриентов возникает проблема при подаче документов, будущие политехники могут обра титься к модераторам в чате вЛичном кабинете абитуриента.

А в телеграме работает бот «Хочу в Политех», y абитуриент смогут получить ответы на самые популярные вопросы.

Помимо личной консультации и информации в интернете, для абитуриентов работает колл-центр по номе rama:

8 (812) 775-05-30 (для звонков из Санкт-Петербурга),

8 (800) 707-18-99 (звонок из любого региона РФ – бесплатный).

Звонить можно с 9.00 à 17.00 по будням, с 9.00 à 14.30 в субботу с 1 июля по 5 августа, а по б de 3 a 4 de agosto — de 8.00 a 20.00.

В конце, хотим добавить, что концепция поступления 2023 звучит как: «Мы знаем, что делать — де йствовать будешь ты». И это не просто слова, мы уверены в том, что Политех может дать студентам хороший старт и возмо жность действовать! Желаем вам активных летних каникул и, самое главное, позитивного настроя на пути к поставленной це ли!

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