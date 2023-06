Пора действовать! Старт приемной кампании 2023

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Сегодня, 19 июня — старт приемной кампании на программы бакалавриата и специалитета Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. В этой статье мы постараемся ответить на самые частые вопросы поступающих, а также расскажем к кому обратиться за помощью при подаче документов в вуз.

Три простых шага к Поступлению

Собрать необходимый пакет документов для участия в конкурсе: документ об образовании, паспорт (вместе со страницей прописки), СНИЛС (при наличии), документы, дающие право на приоритетное поступление (при наличии), фотографию. Подробнее о требованиях к документам читайте на сайте «Поступление 2023» — https://www.spbstu.ru/abit/bachelor/apply/the-list-of-documents/ . Подать заявление одним из четырех способов:

через «Личный кабинет» — https://enroll.spbstu.ru/sign-in ;

; через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на сайте Госуслуг;

приехать лично по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 29, Главный учебный корпус СПбПУ;

по почте: 195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.29, Приемная комиссия.

Следить за конкурсными списками. Не забывайте предоставить оригинал документа об образовании или поставить отметку о предоставлении оригинала документа об образовании в установленные сроки. Какие сроки для подачи документов для очной и очно-заочной формы обучения: 19 июня — начало приема на все формы обучения программ бакалавриата и специалитета; 7 июля — окончание приема документов для тех, кто поступает по направлениям 54.03.01 «Дизайн» и 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»; 11 июля — окончание приема документов для тех, кто поступает по вступительным испытаниям. Подробнее о том, кто может сдавать вступительные испытания, программы испытаний, а также точное расписание экзаменов можно посмотреть на сайте «Поступление 2023» в разделе «Вступительные испытания» — https://www.spbstu.ru/abit/bachelor/entrance-test/ ; 24 июля — окончание приема документов для тех, кто поступает по результатам ЕГЭ; 10 августа — окончание приема документов для тех, кто поступает на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. Особенности приема в 2023 году

Абитуриент вправе выбрать три направления для поступления, расположив их в порядке приоритетности (от большего к меньшему). Абитуриенту больше не нужно подавать согласие на зачисление, как это было в прошлые годы. Есть особенности приема для граждан, завершивших освоение среднего общего образования на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также для граждан РФ, вынужденных прервать свое обучение за рубежом https://www.spbstu.ru/upload/sveden/special_things_2023.pdf . Выпускники Белгородской области вправе сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые СПбПУ самостоятельно, в форме собеседования (пункт 17.1 Правил приема).

Основные цифры приема в 2023 году

В этом году выделено более 7500 мест по программам бакалавриата и специалитета по всем формам обучения, из них 3479 — бюджетных мест (очная и очно-заочная формы обучения), 4046 контрактных (очная, очно-заочная, заочная формы обучения).

Для поступающих на места целевой квоты — 466 мест, 364 места — для поступающих на места особой квоты и столько же, 364 места, — для поступающих на места отдельной квоты.

Также в СПбПУ в этом году появилось несколько новых направлений для поступления 06.05.01 «Биоинженерия и биоинформатика», 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» (Институт биомедицинских систем и биотехнологий), 38.05.02 «Таможенное дело» (Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли).

Для личной консультации по вопросам поступления абитуриенты могут прийти в Главный учебный корпус по адресу ул. Политехническая, д. 29 и задать вопросы сотрудникам приемной комиссии и представителям институтов Политеха.

График работы приёмной комиссии:

будни — с 10.00 до 17.00;

суббота — с 10.00 до 14.00;

воскресенье — выходной.

Абитуриенты также могут найти всю актуальную информацию о поступлении на сайте Поступление 2023 , а также в группе ВКонтакте Политех Абитуриентам .

Если у абитуриентов возникает проблема при подаче документов, будущие политехники могут обратиться к модераторам в чате в Личном кабинете абитуриента .

А в телеграме работает бот «Хочу в Политех» , где абитуриент смогут получить ответы на самые популярные вопросы.

Помимо личной консультации и информации в интернете, для абитуриентов работает колл-центр по номерам:

Звонить можно с 9.00 до 17.00 по будням, с 9.00 до 14.30 в субботу с 1 июля по 5 августа, а по будням с 3 июля по 4 августа — с 8.00 до 20.00.

В конце, хотим добавить, что концепция поступления 2023 звучит как: «Мы знаем, что делать — действовать будешь ты». И это не просто слова, мы уверены в том, что Политех может дать студентам хороший старт и возможность действовать! Желаем вам активных летних каникул и, самое главное, позитивного настроя на пути к поставленной цели!

