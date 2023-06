Политех будет готовить кадры для «Лаборатории Касперского»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого побывали представители компании «Лаборатория Касперского» во главе с генеральным директором Евгением Касперским.

На встрече с ректором СПбПУ академиком РАН Андреем Рудским и руководством университета обсуждались актуальные аспекты развития цифровой индустрии с акцентом на информационную безопасность, важность которой растёт день ото дня. Именно поэтому представители отрасли как никогда заинтересованы в развитии кадрового потенциала и сотрудничестве с вузами, имеющими профильное образование в области информационной безопасности. Участники встречи узнали о действующих в СПбПУ образовательных программах по этому направлению и обсудили возможность дополнения их совместными партнёрскими инициативами. Гости в свою очередь представили спектр разработок «Лаборатории Касперского» против существующих сегодня киберугроз.

Итогом встречи стало подписание соглашения между СПбПУ и «Лабораторией Касперского». Подпись под документом поставили ректор университета Андрей Рудской и управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анна Кулашова. Соглашение направлено на усиление подготовки кадров в области кибербезопасности. Будут организованы встречи со студентами, аспирантами и выпускниками для формирования кадрового резерва специалистов по информационной безопасности. Также намечено взаимодействие в области научно-исследовательской и образовательной деятельности; проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, учебно-методических мероприятий в области кибербезопасности. В частности, планируется обмен информацией об актуальных и сложных угрозах по данным из обнаруженных и расследуемых кибератак «Лаборатории Касперского», исследования подходов к созданию встроенных защищённых операционных систем, кибериммунного программного обеспечения.

«Мы рады установить партнёрские отношения с одной из ведущих мировых компаний в области кибербезопасности, — прокомментировал ректор СПбПУ Андрей Рудской. — Такой альянс даст возможность нашим студентам расширить знания в области защиты информационных ресурсов, узнавать из первых рук о том, как обнаруживают и раскрывают кибератаки. Мы считаем, что взаимодействие с лидерами индустрий на этапе обучения может значительно усилить компетенции студентов и мотивировать их в дальнейшем на работу в сфере, с которой они уже будут знакомы. „Лаборатория Касперского“ делает большое важное дело, распространяя знания в области кибербезопасности среди студентов».

Мы верим, что объединение усилий IT-лидеров с вузами и школами помогает развивать кадровый потенциал в области информационных технологий. Открытый диалог между учащимися и представителями индустрии — отличная возможность для студентов и школьников получить конкретное представление о том, чем живёт отрасль, какие инновации в ней сейчас на пике. А школы и вузы, в свою очередь, выступают буквально в роли кузниц будущих талантов. Здорово, что образовательные организации Петербурга открыты для взаимодействия в этой области и дальнейшего развития , — отметил Евгений Касперский.

В день подписания соглашения Евгений Касперский выступил перед студентами и сотрудниками Политеха с лекцией о концепции кибериммунитета в информационной безопасности. Он рассказал, как эволюционировали инструменты мировых кибергрупп, на кого нацелены атаки злоумышленников, а также о том, как им противостоять, используя в том числе кибериммунный подход в информационной безопасности.

Своевременность и острота темы не оставила слушателей равнодушными. И, конечно, студенты не упустили возможность задать вопросы такой легендарной личности, как Евгений Касперский. Авторам самых интересных Евгений Валентинович вручил подарки от компании.

Фотоархив

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI