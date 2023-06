Плановые изменения в структуре отчётов по итогам клиринга на фондовом и валютном рынках

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сообщаем о запланированных с 03 июля 2023 года изменениях в структуре отчётов по итогам клиринга.

На фондовом рынке

В отчёт об оценке обеспечения EQM84 в ноду RECORDS будет добавлено необязательное поле CollateralAcceptLimit для отображения лимита приёма актива в обеспечение.

Также обращаем внимание, что значение типа комиссии CommInfo = 6 в отчёте о премии EQM97 будет использоваться в том числе, чтобы указать на комиссионное вознаграждение по сделкам в режиме “Двусторонние сделки с ЦК” с использованием намерения.

На валютном рынке

В отчёт об оценке обеспечения CCX84 в ноду RECORDS будет добавлено необязательное поле CollateralAcceptLimit для отображения лимита приёма актива в обеспечение.

Обновлённые XSD схемы и XSLT стили доступны на FTP сервере биржи: https://ftp.moex.com/Reports/

Спецификации структуры отчётов вы можете найти на сайте биржи.

Для фондового рынка: https://fs.moex.com/files/951

Для валютного рынка: https://fs.moex.com/files/1075





