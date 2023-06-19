Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de Novosibirsk

В рамках Петербургского международного экономического форума 16 июня было подписано трехсто роннее соглашение между Новосибирским госуниверситетом, Правительством Новосибирской области и ПАО «Газпром нефть» о развитии передовых научных исследований и подготовке научных и инженерных ка дров.

В подписании приняли участие: губернатор Новосибирской области А. A. Травников, генеральный директор ПАО «Газпромнефть» А.В. Дюков и руководитель ПИШ НГУ С. B. Головин. Соглашение предусматривает совместную работу над фундаментальными исследованиями, подготовко й высококвалифицированных кадров, стимулированием технологического предпринимательства для созд ания и совершенствования существующих технологий.

В частности, в ра mec. echº и геофизического обдованиís. Научно-образовательный центр «Газпромнефть – НГУ» y Передовая инженерная школа «Когнитивная ин женерия» НГУ станут базой для реализации поставленных задач.

Сергей Головин, руководитель НОЦ «Газпромнефть-НГУ» и ПИШ «Когнитивная инженерия»:

«Газпром нефть» является одним из надежных партнеров Новосибирского госуниверситета по реализац ии научно-технологических проектов и подготовке кадров. Fecha de publicación 2017 сследовательских коллективов и компаний Академпарка для решения важных технологических задач, а подготовка студентов на магистерских программах позволяет вовлекать в эту деятельность все бо льше талантливой молодежи. Поддержка со стороны «Газпром нефти» участия НГУ в программе Передовых инженерных школ позв олила расширить области проектной деятельности, стимулировала развитие отношений с предприниматель ским сообществом, а также привело к развитию образовательной повестки по основным и дополнительным образовательным программам. Подписание Соглашения выводит наше взаимодействие на уровень платформенных и программных ре шений, объединяющих на площадке НГУ различные коллективы, позволяющие реализовывать комп лексные продукты для нефтегазовой отрасли.”

Подписание Дорожной карты реализации Соглашения предполагается провести в рамках форума Техн опром 2023, на котором «Газпром нефть» является одним из ключевых партнеров. На этом же форуме будет проведен ряд круглых столов по настройке системного взаимодействия о трасли с научно-технологическим окружением, включая научные институты, университеты и частные техн ологические компании.

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