Первые девочки-президенты и другие итоги сезона юмористических клубов НГУ

В Новосибирском государственном университете традиционно несколько десятков лет проводятся не только Интернеделя и Маевка, но и капустники юмористических клубов. Каждую весну в зале Дома Ученых СО РАН собираются студенты и сотрудники НГУ, а также жители и гости Академгородка, чтобы проникнуться тем особым юмором, который рождается в стенах университета. Капустник – некое отчетное шоу, которым клубы показывают, какой материал наработали за год.

Традиционно марафон капустников начинает юмористический клуб «Контора Братьев Дивановых». Какой бы ни был день недели, ребята всегда проводят шоу фиксировано в одну дату – 1 апреля, в День математика, и, так уж совпало, в День дурака.

— В целом капустник удался, — оценила прошедшее мероприятие президент клуба Мария Гришачева. — Мы смогли попробовать что-то новое, улучшить старое, и традиционно задержались на 30 минут. Из прикольных фишек в этом году я бы отметила оркестр, с которым нам самим было очень интересно работать, и браслеты, которые «сломали четвертую стену» между нами и зрителями и заставили их почувствовать себя частью капустника. И давно у нас не было больше одного ведущего. Решили не мелочиться, и поэтому капустник вели сразу три конферансье, включая нейросеть.

В этом году капустник КБрД зрители особенно ждали – за 4 дня до мероприятия были распроданы все билеты. Организаторы приняли оперативно-креативное решение и сделали открытым генеральный прогон, стоимость билета на который составила 314 рублей, как число Пи.

Следом за математиками радовали своими шутками физики. Как отметил президент клуба Алексей Задорожный, капустник прошел нервно – проблемы с техникой сыграли свою роль. Но есть и чем гордиться: масштабный номер про Годзиллу с двуплановой постановкой и минималистичный номер про трезвого водителя продемонстрировали, что «Квант» может шутить как угодно. Кстати, в следующем учебном году клуб отмечает юбилей – 55 лет.

— Юбилей – это целая неделя мероприятий, которая пройдет с 5-го по 12-е ноября. Капустник, Антинаучка, Музыкальное и Гала-Концерт точно будут, а мы обязательно придумаем что-то еще за оставшиеся до юбилея полгода, — добавил Алексей.

На десерт – юмористическое шоу клуба Maximin. Как и сам капустник, сезон у экономистов прошел здорово, от чего ребята получили множество положительных эмоций.

— Год прошел продуктивно и во многом превзошел наши ожидания. Мы уже обсудили, что можно сделать, чтобы стало еще круче и смешнее, так что планируем в следующем году так же радовать зрителей на Вечерке, Power Point Party преподавателей, Юмористическом шоу, а также принимать участие в разных конкурсах и фестивалях и даже провести один самим, но это пока секрет, — рассказала президент клуба Ольга Якушенко.

Этот сезон запомнился и тем, что впервые за всю историю юмористических клубов НГУ президентами двух студобъединений – КБрД и Maximin – стали девочки. — Каждый год президента выбирают на закрытии сезона голосованием. Выбрали девушку президентом очень просто: пенек (прим. – традиция вставать на пенек в лесу, чтобы произнести речь), речь, голосование, и вот меня уже кидают в холодное Обское море. Звучит так, будто кто-то был не согласен с результатами голосования, но нет, это тоже традиция, — вспомнила выборы прошлого года Мария Гришачева. — Президент – это человек, который пишет, выступает, организовывает, и, помимо этого, следит, чтобы все остальные писали, выступали, организовывали. Хотя до роли президента я в основном писала юмор и очень любила этот процесс, в этом году мне удалось набраться опыта в других сферах, чему я рада. — Я чувствовала огромную ответственность за клуб, который уже просуществовал 50 лет, и очень хотела провести сезон не хуже предыдущих. В итоге в этом году к нам пришло очень много классных молодых ребят, которые быстро влились в творческий процесс. Мы провели кучу мероприятий, в том числе замечательное Юмористическое шоу, которое многие зрители назвали лучшим за последние 6 лет, — рассказала о своем опыте Ольга Якушенко. — До того, как стать президентом, я 5 лет была реквизитчиком: с первого курса колотила ширмы и кубы, шила крылья комаров и готовила рыбу из соленого теста. Помимо этого, конечно же, принимала участие в написании материала, играла в сценках и организовывала мероприятия. В каждой из этих ролей есть своя прелесть и свои минусы, поэтому здорово, когда можешь попробовать себя везде.

Помимо организации мероприятий в НГУ, юмористы активно принимали участие фестивалях и в различных лигах КВН в Новосибирске и за его пределами. Так, «Квант» в межрегиональном фестивале СТЭМов «Бум», который проходил в Омске, получил спецприз «Лучшая реприза фестиваля», а Анна Прозорова, участница клуба и студентка ЭФ НГУ, выиграла в номинации «Великолепная семерка», оказавшись среди семи человек, которых особенно отметили жюри.

По итогам сезона 2022 года команда КВН НГУ «Сборная Кимоно» стала абсолютным победителем официальной лиги «КВН-СИБИРЬ», а также представила университет вместе с командой «Братья Жонас», победителями «Ха-ха баттла НГУ», на международном фестивале команд КВН в Сочи «Кивин 2023», где получила «повышенный рейтинг», который дал право на участие в центральных лигах международного союза КВН. В 2023 году также стали пробовать свои силы новые команды КВН НГУ – «Зачетная книжка» и «Оля Лукина», – которые уже показали неплохие результаты. Так, например, во втором четвертьфинале Студенческой Лиги КВН Новосибирска «Оля Лукина» заняла первое место и забрала в копилку номинацию «Лучший актер».

