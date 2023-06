НГУ, «Газпром нефть» и Новосибирская область заключили трехстороннее соглашение

Source: MIL-OSI Russian Language News

На Петербургском международном экономическом форуме Новосибирский государственный университет, «Газпром нефть» и правительство Новосибирской области заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, стороны договорились о развитии передовых технологий для нефтегазовой отрасли и реализации крупных технологических проектов региона.

— Качество запасов нефти постепенно снижается во всем мире. Для их эффективной добычи нужны как новые технологии, так и квалифицированные кадры. Вместе с крупнейшими российскими вузами мы сформировали экосистему, которая объединила наши ресурсы для разработки технологических решений, остро необходимых отрасли, а также для подготовки молодых специалистов, обладающих актуальными знаниями и компетенциями. Новосибирский научный кластер известен по всей стране и за ее пределами своим высоким уровнем. Расширяя сотрудничество с НГУ и Новосибирской областью, мы получаем новые возможности для подготовки кадров и создания инновационных решений, которые будут востребованы российской нефтегазовой промышленностью, — сообщил генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков.

Среди проектов, упомянутых в соглашении, – создание лабораторного комплекса в рамках проекта СКИФ. Он позволит использовать инструмент синхротронного излучения для достижения бизнес-задач по повышению эффективности разработки газоконденсатных месторождений, подбору методов увеличения нефтеотдачи, развитию центра компетенции по нефтехимии. Результаты исследований на СКИФ позволят развить программный комплекс «Цифровой керн» за счет изучения динамических процессов в горных породах в условиях приближенных к внутрипластовым. Эти исследования повысят эффективность разработки трудноизвлекаемых запасов углеводородов и помогут в создании новых технологий для увеличения добычи нефти.

— Новосибирский госуниверситет давно сотрудничает с «Газпром нефтью»: компания является индустриальным партнером Передовой инженерной школы НГУ «Когнитивная инженерия», а также в значительной мере определяет содержание магистерских программ научно-образовательного центра «Газпромнефть – НГУ». Это позволяет нам совместно готовить высококвалифицированные кадры для нефтегазового сектора. Соглашение между НГУ, «Газпром нефтью» и Новосибирской областью позволит масштабировать наш успешный опыт и совместными усилиями воспитать поколение инженеров-исследователей нового типа для работы над междисциплинарными проектами, в том числе на базе строящейся мегасайенс-установки СКИФ, — прокомментировал ректор НГУ, академик РАН Михаил Федорук.

Также в рамках соглашения зафиксирована реализация программы по созданию цифровых инструментов на базе Передовой инженерной школы Новосибирского государственного университета «Когнитивная инженерия». В ходе реализации этой программы предусматривается подготовка сотрудников инженерных специальностей и руководителей технологических проектов в области геологии, геофизики и моделирования процессов. Кроме того, стороны будут обмениваться опытом в области научной работы и практического применения новых технологий в нефтегазовой отрасли.

Справка: Федеральный проект «Передовые инженерные школы», реализуемый в рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», стартовал в 2022 году. В результате конкурсного отбора на базе ведущих вузов страны было создано 30 передовых инженерных школ, в том числе ПИШ НГУ «Когнитивная инженерия».

— «Газпром нефть» является одним из надежных партнеров Новосибирского госуниверситета по реализации научно-технологических проектов и подготовки кадров. Созданный в 2018 году научно-образовательный центр «Газпромнефть – НГУ» объединяет работы исследовательских коллективов и компаний Академпарка по решению важных технологических задач, а подготовка студентов на магистерских программах позволяет вовлекать в эту деятельность все больше талантливой молодежи. Поддержка участия НГУ в программе Передовых инженерных школ со стороны «Газпром нефти» позволила расширить области проектной деятельности, стимулировала развитие отношений с предпринимательским сообществом, а также привело к развитию образовательной повестки по основным и дополнительным образовательным программам. Подписание Соглашения выводит наше взаимодействие на уровень платформенных и программных решений, объединяющих на площадке НГУ различные коллективы, позволяющие реализовывать комплексные продукты для нефтегазовой отрасли, — прокомментировал руководитель НОЦ «Газпромнефть – НГУ» и ПИШ «Когнитивная инженерия» Сергей Головин.

Подписание Дорожной карты реализации Соглашения предполагается провести в рамках Международного форума технологического развития «Технопром 2023», одним из ключевых партнеров которого является компания «Газпром нефть». На этом же форуме будет проведен ряд круглых столов по «настройке» системного взаимодействия отрасли с научно-технологическим окружением, включая научные институты, университеты и частные технологические компании.

Справка: X Международный форум технологического развития «Технопром – 2023» пройдет в Новосибирске 22-25 августа в формате Российской научно-технологической недели и объединит на своей площадке более 10 тыс. представителей научно-образовательных и инжиниринговых центров, передовых инженерных школ, кампусов, научных институтов, руководители органов государственной власти, инвесторов и технологических предпринимателей со всех регионов России. Ключевая тема юбилейного форума – «Технологии как фактор развития регионов». Всего в дни форума работа будет идти по 10 трекам: цифровые технологии и ИИ, ядерно-инновационные технологии, новые материалы, энергетика, высокотехнологичное здравоохранение, аэрокосмические технологии, агробиотехнологии и генетика, экология и климат, приборо- и станкостроение, микроэлектроника, нефтехимия.

Ранее мы писали о том, как студенты партнерских магистратур съездили в Санкт-Петербург на трехдневную стажировку в Научно-Технический Центр «Газпром нефти».

