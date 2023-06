Итоги участия ГУУ в Петербургском международном экономическом форуме

Source: MIL-OSI Russian Language News

14 – 17 июня 2023 года в северной столице прошёл Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ’23), в котором принимала участие делегация из Государственного университета управления во главе с ректором Владимиром Строевым.

Форум является одним из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За четыре дня в мероприятиях ПМЭФ в реальном и виртуальном форматах приняли участие более 17 000 участников из 130 стран мира, включая более 150 высокопоставленных официальных лиц, среди которых были президенты Алжира, с которым встречалась наша студентка, ОАЭ, Армении, Южной Осетии, премьер-министр Кубы и многие другие. В работе Форума приняли участие более 6000 представителей российского и иностранного бизнеса из более чем 3000 компаний из 75 стран и территорий, которыми было подписано более 900 соглашений на общую сумму 3 трлн 860 млрд рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной). Мероприятия ПМЭФ освещали почти 4 000 представителей СМИ.

Рассказываем о том, каким ПМЭФ получился для ГУУ.

14 июня прошла питч-сессия Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций «Мой добрый бизнес», оператором которого является Государственный университет управления. Помимо ректора Владимира Строева в мероприятии приняли участие заместитель министра экономического развития Российской Федерации Татьяна Илюшникова и глава Правительства Тамбовской области Наталия Макаревич. А участники Конкурса представили свои проекты.

Татьяна Илюшникова так высказалась о значении конкурса: «Социальное предпринимательство – это очень полезное и нужное явление. Оно способно находить индивидуальные потребности части населения, которые государство не всегда улавливает, решать задачи, до которых правительство пока не добралось. К тому же, социальное предпринимательство дает возможность людям с ограниченными физическими возможностями реализовать себя. Это не только придаёт им дополнительные смыслы и удовольствие от жизни, но и укрепляет общество в целом».

Владимир Строев обратил внимание на то, что «если есть желание творить добро – это прекрасно. Но чтобы хорошо это делать необходимо учиться. Государственный университет управления готов предоставить свои площадки, техническую и методическую базу для реализации ДПО по ведению социального бизнеса. И, вполне возможно, впоследствии разработать и полноценные программы обучения».

В тот же день в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Мой добрый бизнес». В сезоне Конкурса 2022–2023 годов участие приняли 2 578 проектов из 79 субъектов Российской Федерации, из которых 2133 – проекты-представители МСП и 345 – проектов-представителей сферы НКО. В региональный этап были отобраны 567 победителей и в финал прошли 60 проектов в 12 номинациях. В награждении принимали участие заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова, заместитель министра экономического развития Российской Федерации Татьяна Илюшникова, советник Управляющего делами Президента РФ Елена Крылова, ректор ГУУ Владимир Строев, председатель комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, член Комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, и другие представители федеральных и региональных органов власти, депутаты Госдумы и крупные бизнесмены.

Так же 14 июня состоялась торжественная церемония подписания соглашения между Государственным университетом управления и Администрацией Городского округа Обнинска. Со стороны ГУУ соглашение подписывал ректор Владимир Строев. Со стороны Обнинска – глава Администрации Татьяна Леонова, выпускница нашего университета. Также на подписании присутствовал губернатор Калужской области Владислав Шапша, который тоже является выпускником ГУУ. Соглашение предусматривает сотрудничество в подготовке обучающихся, трудоустройстве выпускников, в осуществлении научно-исследовательских программ и проектов в области развития местного самоуправления.

17 июня в рамках ПМЭФ состоялся Международный молодежный экономический форум. Кроме прочих мероприятий наши студенты приняли участие в дискуссии с элементами мастер-класса «#Любитель #Внимание #Профессионал». Студентов сопровождали заместитель директора ИЭФ по учебной работе Татьяна Першина и заместитель директора ИЭФ по научной работе Андрей Сычёв. А выпускник ГУУ, председатель комитета Государственной Думы по молодёжной политике Артём Метелев выступал в качестве модератора на дискуссии «Главный после родителей – наставник: создаем в России эффективный институт».

Кроме того, 17 июня прошла торжественная церемония награждения победителей юбилейного, ХХ Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», в организации и проведении которой принимала участие директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина, являющаяся координатором экспертного сообщества конкурса. За 20 лет в нём приняло более 600 тыс. человек – молодых людей из всех регионов Российской Федерации и 25 иностранных государств.

Также Галина Петровна с 15 по 17 июня участвовала в Межрегиональной встрече победителей Всероссийской просветительской экспедиции «От Учителя к Учёному. Дорогами гражданственности», приуроченной к 20-летию Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». Встреча прошла на площадке Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования. В течение трёх дней в гибридном формате участники презентовали свои авторские методики и педагогические практики, а также принимали участие в образовательной и культурной программе. Полномасштабная экспедиция, которая состоит из 30 маршрутов в разных регионах России, стартует осенью 2023 года.

