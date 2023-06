Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли СПбПУ принял активное участие в работе Петербургского международного экономического форума-2023: на протяжении четырёх дней преподаватели, учёные, аспиранты и студенты института выполняли поставленные перед ними важные профессиональные задачи.

Одним из направлений работы ИПМЭиТ являлось экспертное сопровождение форума — пять преподавателей в составе экспертной группы ПМЭФ-2023 формировали экспертные аналитические заключения по ключевым темам дискуссий деловой программы в рамках своих профессиональных компетенций.

Директор Высшей инженерно-экономической школы (ВИЭШ) Дмитрий Родионов выступил экспертом на секциях «Бюджетная и налоговая политика как инструменты обеспечения финансовой стабильности и социально-экономического развития регионов в новых условиях» и «Формирование финансовой культуры как фактор роста». Вопросы, связанные с рынком труда и подготовкой кадров в реалиях нового времени, рассматривались на соответствующих профильных секциях, экспертизу которых осуществляла директор Высшей школы производственного менеджмента (ВШПМ) Ольга Калинина. Экспертизу секций «Фундамент экономики будущего и маяк российского технологического суверенитета» и «Агломерации: точка роста в эпоху турбулентности» проводила профессор ВИЭШ Татьяна Кудрявцева. Профессор Высшей школы сервиса и торговли Сергей Барыкин выступил экспертом на двух секциях, посвящённых трансформации международной торговли и инвестициям в городскую среду и инфраструктуру. Доцент ВИЭШ Дарья Краснова проводила экспертизу в рамках работы секций «Развитие здравоохранения как фактор экономического роста», «Инвестиции в традиционные ценности» и «Наставничество как система по развитию кадров».

Результаты проведенных экспертиз будут опубликованы в Информационно-аналитической системе Росконгресс, а также на других информационных ресурсах Фонда Росконгресс и в публичных изданиях.

Также профессионально значимым было участие ИПМЭиТ в панельных дискуссиях в рамках деловой программы форума. Директор Научно-образовательного центра (НОЦ) информационных технологий и бизнес-анализа «Газпром нефть», профессор ВИЭШ Ирина Рудская участвовала в дискуссии на секции «Наставничество как система по развитию кадров». Для меня и моих коллег — представителей экономического образования Политехнического университета — участие в ПМЭФ-2023 является значимым событием профессиональной деятельности. Дискуссии на форуме посвящены основным тенденциям экономики и влияющим на них факторам, обсуждению эффективных решений в области экономической политики, определению приоритетов инвестиций, управлению бюджетом и улучшению деловой среды. Участие в экспертных группах позволяет преподавательскому сообществу влиять на наше общее будущее. Приятно, что в этом году большое внимание уделили и образованию на различных уровнях, а также затронули актуальное и перспективное направление — наставничество , — отметила Ирина Рудская. Она также рассказала об опыте Политеха в развитии корпоративных программ, где реализуется проектный подход к обучению студентов и система наставничества в рамках возглавляемого ею научно-образовательного центра.

Работа представителей ИПМЭиТ на ПМЭФ-2023 продолжилась сессией по экономике замкнутого цикла, проводимой под эгидой международного консорциума «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды». Состоялась спринт-сессия «Международное и межрегиональное сотрудничество кластеров при организации и реализации проектов экономики замкнутого цикла», на которой сотрудник Международного проектного офиса ИПМЭиТ, доцент ВШПМ Инга Скворцова выступила с докладом, посвящённом особенностям подготовки управленческих кадров для энергетической отрасли в условиях перехода к технологическому суверенитету.

На форуме были задействованы также аспиранты и студенты ИПМЭиТ. Аспирант Высшей школы производственного менеджмента Диоманде Мусса Исмаэл принял участие в составе делегации посольства Кот-д’Ивуара. Первоначально моя роль заключалась в поиске инвестиционных проектов, которые могли бы заинтересовать нашу страну, в работе в целевых конференциях и выступлении в качестве переводчика. Участие в мероприятии стало для меня большим опытом, учитывая качественную и количественную плотность возможных инвестиций. Реализация договоренностей, достигнутых на форуме, позволят развить двусторонние отношения между компаниями наших стран, что будет способствовать экономическому и социальному развитию Кот-д’Ивуара, поскольку они отвечают потребностям каждого из партнеров , — поделился Диоманде Мусса Исмаэл.

В рамках ПМЭФ-2023 17 июня состоялся Международный молодежный экономический форум (ММЭФ), в котором участвовали талантливые студенты, аспиранты и молодые учёные российских вузов. Одной из ключевых тем ММЭФ стало молодежное предпринимательство. Эксперты делились важной информацией по поиску инвестиций для молодёжных проектов и направлений их успешного развития. Студенты Высшей школы производственного менеджмента прошли отбор и участвовали в секции «Молодёжное технологическое предпринимательство: новые возможности и вызовы», в энергодебатах «Карьера и развитие молодого специалиста в компаниях реального сектора экономики: сегодня и завтра», а также в бизнес-игре «Speed-dating с наставником».

Студент Высшей школы административного управления, победитель олимпиады «Я — профессионал» по направлению «Государственное и муниципальное управление» Никита Сухомлинов посетил несколько мероприятий ММЭФ, на которых обсудил наиболее актуальные вопросы развития современного государственного управления: «социальная сплоченность и устойчивость общества», «борьба за таланты: кадровый суверенитет-2023», «новые инфлюенсеры и борьба с фейками».

Студенты из Кейс-клуба ИПМЭиТ работали волонтёрами: помогали участникам ориентироваться как на территории площадки, так и за её пределами, оказывали организационную и техническую помощь организаторам на сессиях и дискуссиях, а также в работе с документацией и аккредитацией участников.

Мы планировали участие в мероприятиях таким образом, чтобы внести свой вклад в работу Политехнического университета на ПМЭФ-2023 по различным активностям, среди которых проведение профессиональной экспертизы, участие в панельных дискуссиях, активная работа наших аспирантов и студентов, в том числе их волонтёрская деятельность. Команда ИПМЭиТ продемонстрировала, с одной стороны, разноплановую, а с другой стороны, сплочённую работу на протяжении четырёх дней форума , — подвел итоги директор института Владимир Щепинин.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI