Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Интервью Ольги Скоробогатовой телеканалу «РБК-ТВ»

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Цифровой рубль станет еще одним средством для платежей и переводов и позволит бизнесу сократить издержки: комиссия для торговых точек за прием оплаты в цифровых рублях не превысит 0,3% за операцию. Другое перспективное направление развития платежного рынка — возможность расплачиваться за товары и услуги буквально лицом. Пилот по биоэквайрингу на небольшие суммы Банк России планирует запустить уже в этом году.

Об этих и других актуальных вопросах развития платежной сферы рассказала первый заместитель Председателя Банка России Ольга Скоробогатова в эфире «РБК-ТВ» на Петербургском международном экономическом форуме.