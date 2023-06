Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Интервью Ольги Скоробогатовой телеканалу «РБК-ТВ»

[embedded content] Цифровой рубль станет еще одним средством для платежей и переводов и позволит бизнесу сократить издержки: комиссия для торговых точек за прием оплаты в цифровых рублях не превысит 0,3% за операцию. Другое перспективное направление развития платежного рынка — возможность расплачиваться за товары и услуги буквально лицом. Пилот по биоэквайрингу на небольшие суммы Банк России планирует запустить уже в этом году. Об этих и других актуальных вопросах развития платежной сферы рассказала первый заместитель Председателя Банка России Ольга Скоробогатова в эфире «РБК-ТВ» на Петербургском международном экономическом форуме.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI