Запускается новая магистратура от чемпионов para Starkit

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Instituto de Física y Tecnología de Moscú

Открыт прием на магистерскую программу робототехники и искусственного интеллекта от команды Starkit, ла Boratorio и технологий ФРКТ.

В рамках обучения для каждого студента будет разработана образовательная траектория, состояща я из блоков дисциплин, формирующих habilidades duras y habilidades blandas. Выпускная квалификационная работа защищается в форме проекта.

Навыки, приобретаемые в магистратуре:

• Знания основ роботототехники и искусственного интеллекта;

• Programación;

• Навыки работы с датчиками и сенсорами;

• Разработка алгоритмов и систем;

• Анализ данных;

• Работа в команде;

• Коммуникация и презентация.

Заявки принимаются до 20 июля. Более подробную информацию можно получить на сайте.

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