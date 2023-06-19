Запускается новая магистратура от чемпионов para Starkit

Source: MIL-OSI Russian Language News
Fuente: Instituto de Física y Tecnología de Moscú
Открыт прием на магистерскую программу робототехники и искусственного интеллекта от команды Starkit, ла Boratorio и технологий ФРКТ.
В рамках обучения для каждого студента будет разработана образовательная траектория, состояща я из блоков дисциплин, формирующих habilidades duras y habilidades blandas. Выпускная квалификационная работа защищается в форме проекта.
Навыки, приобретаемые в магистратуре:
• Знания основ роботототехники и искусственного интеллекта;
• Programación;
• Навыки работы с датчиками и сенсорами;
• Разработка алгоритмов и систем;
• Анализ данных;
• Работа в команде;
• Коммуникация и презентация.
Заявки принимаются до 20 июля. Более подробную информацию можно получить на сайте.
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