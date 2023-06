ГУУ выступит головным разработчиком проекта для компании «Меркатор Холдинг»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

13 июня на производственных площадках и в сервисных центрах компании «Меркатор Холдинг» состоялась встреча с представителями Государственного университета управления по обсуждению совместного проекта по разработке и производству электрифицированной и дизельной подметально-продувочных машин под брендом «Меркатор».

В обсуждении приняли участие директор Центра управления инжиниринговыми проектами ГУУ Владимир Филатов, представители компании и команда специалистов из Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева, которые будут заниматься выполнением тягово-динамического расчета машин. Головным разработчиком проекта выступит ГУУ.

В рамках встречи были рассмотрены особенности конструкции электрифицированного вакуумно-подметального комплекса и вакуумно-продувочной машины с дизельным двигателем, а также уточнено техническое задание для дальнейшей реализации совместного проекта.

«Меркатор холдинг» — участник российского рынка дорожно-коммунальной техники. Более 20 лет проектирует, производит, продает и обслуживает различную спецтехнику в 70 регионах России и трех странах СНГ.

Напомним, что ранее Государственный университет управления и завод «Меркатор Калуга» подписали соглашение о сотрудничестве в целях решения задач качественного кадрового и научного обеспечения в области машиностроения.

