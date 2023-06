ГУУ вошел в топ-10 по уровню зарплат выпускников, работающих в сфере экономики и финансов

Source: MIL-OSI Russian Language News

SuperJob представил рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников 2017–2022 годов, работающих в сфере экономики и финансов. Государственный университет управления уверенно вошел в топ-10 рейтинга, с размером средней зарплаты выпускников 110 000 рублей в месяц, что на 10 000 выше показателя прошлого года.

Отметим, что ГУУ который год остается лидером по доле студентов, оставшихся в городе обучения после получения диплома. 93% выпускников нашего университета остаются в Москве.

Топ-3 лидеров рейтинга SuperJob с прошлого года не изменился. Первое место по-прежнему занимает МГИМО МИД РФ. Средние зарплаты выпускников в отраслях экономики и финансов этого учебного заведения за год выросли на 15 000 рублей и сегодня составляют в среднем 165 000 рублей в месяц. НИУ «ВШЭ» расположился на втором месте с показателем 150 000 рублей в месяц, что на 10 000 рублей выше прошлого года. Замыкает тройку лидеров МГУ им. М.В.Ломоносова. Средние зарплаты выпускников в отраслях экономики и финансов этого учебного заведения за год выросли на 10 000 рублей и сегодня составляют в среднем 140 000 рублей в месяц.

Финансовый университет при Правительстве РФ занял 4-е место, показав прирост зарплат на 15 000 рублей и итоговый показатель в 135 000 рублей в месяц.

РАНХиГС при Президенте РФ заняла 5-е место. Средние зарплаты выпускников в отраслях экономики и финансов этого учебного заведения за год выросли всего на 5 000 рублей и сегодня составляют в среднем 130 000 рублей в месяц.

Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ и Санкт-Петербургский государственный университет разделили 6 место с показателем 120 000 руб., РЭУ им. Г.В.Плеханова занял 7 место с зарплатой выпускников в 115 000 руб., 8 строчку рейтинга с ГУУ разделил Санкт-Петербургский государственный экономический университет с показателем 110 000 руб., Казанский (Приволжский) федеральный университет и Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского заняли 9 место, их выпускники в среднем получают 100 000 руб., и замыкает десятку лидеров РУДН с показателем 95 000 руб.

Посмотреть рейтинг финансово-экономических вузов России 2023 можно по ссылке https://students.superjob.ru/reiting-vuzov/ekonomicheskie/

