Годовая инфляция в мае оставалась низкой, но начала постепенно расти в большинстве регионов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Потребительская активность в мае восстанавливалась, предложение на рынках отдельных товаров и услуг оставалось ограниченным — и это способствовало росту цен.

В то же время расширялось предложение ряда продовольственных товаров, что сдерживало инфляцию. В 55 регионах цены на продовольствие снижались в годовом сопоставлении, главным образом благодаря увеличению производства молочной и плодоовощной продукции.

Рост цен на непродовольственные товары и услуги ускорился в большинстве регионов. Основной вклад в это вносили цены на легковые автомобили в условиях растущего спроса и ограниченного предложения, а также на услуги внутреннего и зарубежного туризма, наиболее сильно подорожавшие на Юге, Урале и в Сибири.

Более подробно об инфляции в каждом регионе читайте в информационно-аналитических материалах, опубликованных на сайте Банка России.

Фото на превью: Муса Салгереев / ТАСС