Годовая инфляция в мае оставалась низкой, но начала постепенно расти в большинстве регионов

Потребительская активность в мае восстанавливалась, предложение на рынках отдельных товаров и услуг оставалось ограниченным — и это способствовало росту цен.

В то же время расширялось предложение ряда продовольственных товаров, что сдерживало инфляцию. В 55 регионах цены на продовольствие снижались в годовом сопоставлении, главным образом благодаря увеличению производства молочной и плодоовощной продукции. Рост цен на непродовольственные товары и услуги ускорился в большинстве регионов. Основной вклад в это вносили цены на легковые автомобили в условиях растущего спроса и ограниченного предложения, а также на услуги внутреннего и зарубежного туризма, наиболее сильно подорожавшие на Юге, Урале и в Сибири. Более подробно об инфляции в каждом регионе читайте в информационно-аналитических материалах, опубликованных на сайте Банка России. Фото на превью: Муса Салгереев / ТАСС

