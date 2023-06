Визит представителей строительной отрасли провинции Шаньдун (КНР)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Визит китайской делегации в СПбГАСУ

СПбГАСУ 16 июня посетила делегация представителей строительной отрасли провинции Шаньдун (КНР).

Участники встречи

Делегаты провели переговоры с представителями руководства СПбГАСУ, посетили музей и библиотеку вуза.

Шаньдун – один из самых крупных и экономически развитых регионов Китая с богатейшей историей и архитектурой. Здесь расположен Колледж городского строительства, сотрудничающий с зарубежными университетами.

По мнению китайской стороны, обмен идеями в вопросах подготовки кадров особенно актуален в связи с подписанием Президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином совместного заявления о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества двух стран до 2030 г.

Проректор по молодёжной политике Ирина Луговская проинформировала о сотрудничестве СПбГАСУ с китайскими вузами.

СПбГАСУ – член Международного консорциума архитектурно-строительных университетов «Один пояс – один путь» (Belt and Road Architectural University International Consortium, BRAUIC), созданного в 2017 г. по инициативе Пекинского университета гражданского строительства и архитектуры при участии СПбГАСУ и других ведущих архитектурно-строительных вузов России, Китая, Польши, Франции, Армении, Болгарии, Малайзии, Республики Корея и других стран для содействия развитию и укреплению международного сотрудничества в области научных исследований, академической мобильности и межкультурных обменов.

СПбГАСУ развивает взаимодействие с Пекинским университетом гражданского строительства и архитектуры. В 2021 г. китайский вуз приглашал студентов в международную летнюю онлайн-школу «Умный город».

Вместе с Хэнаньским градостроительным университетом реализуется совместная образовательная программа по водоснабжению и водоотведению. Осуществляется академический обмен студентов и преподавателей. Каждое лето студенты этого университета приезжают в СПбГАСУ для участия в летней школе. Осенью студенты нашего вуза поедут в Хэнаньский градостроительный университет на стажировку. Поскольку желающих очень много, планируется организовывать эти поездки раз в семестр.

В прошлом году СПбГАСУ провёл переговоры с Сианьским университетом архитектуры и технологий. Стороны рассмотрели возможность создания Международного альянса архитектурно-технологических университетов Шёлкового пути и проведение международного месячника, в программу которого войдут презентации университетов – членов альянса, встречи и научные семинары, а также культурно-образовательный проект «Мост китайского языка», в рамках которого студенты и преподаватели смогут ближе познакомиться с уникальной китайской архитектурой.

Стороны выразили намерение развивать сотрудничество. Для более детального обсуждения взаимодействия СПбГАСУ с Колледжем городского строительства провинции Шаньдун Ирина Луговская предложила провести онлайн-встречу.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI