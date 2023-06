Перерастающие сектор МСП предприятия получат господдержку

Source: MIL-OSI Russian Language News

В ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума Президент Владимир Путин поручил Правительству представить предложения по поддержке перерастающих свою категорию МСП. Минэкомразвития России уже прорабатывает для данного сегмента комплекс мер, работа ведется под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова

В своем выступлении Президент отметил важность сохранения мотивации компаний к росту, без опасений потерять меры господдержки, доступные субъектам малого и среднего предпринимательства. «Сейчас компании, которые вырастают из статуса малых и средних, теряют права на льготные режимы налогообложения, налоговая нагрузка на них в момент возрастает – и так до тех пор, пока они не оформят льготы в рамках поддержки уже крупного бизнеса. (…) Возникает ситуация, когда мало стимулов расти, переходить в другую весовую категорию: это просто нерентабельно. Поэтому компании разными ухищрениями пытаются остаться в секторе малого предпринимательства – в секторе МСП, в том числе прибегают к дроблению бизнеса, для того чтобы сохранить эти льготы», — пояснил Владимир Путин.

Для решения проблемы Президент призвал не «ловить за руку», а создать для таких предприятий отдельный комплекс мер поддержки. «Задача в том, чтобы поддержать развитие, убрать преграды, которые мешают бизнесу набирать силу, расширяться, создавать новые рабочие места. Лучший путь здесь – помогать, создавать условия для плавного и необременительного перехода в другую категорию бизнеса. Я прошу Правительство в начале следующего года представить предложения на этот счёт, включая запуск льготного переходного режима налогообложения», — заявил глава государства.

Необходимость сопровождения растущих предприятий ранее обсуждалась на Правительственной комиссии по вопросам малого и среднего предпринимательства. В своем выступлении на комиссии глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что лишь 3% МСП переходят из микро- в малые, поскольку не могут справиться с барьерами роста: повышенной налоговой нагрузкой, более сложной правовой и бухгалтерской отчётностью, вниманием контрольно-надзорных органов.

Отдельным приоритетным направлением господдержки на 2025-2030 годы министр назвал работу с перерастающими уровень малого и среднего бизнеса предприятиями — сектором «МСП+». «Таких предприятий не так много, то есть при сравнительно небольших бюджетных затратах на их поддержку, эффект для экономики получим существенный. Важно, чтобы МСП+ не выпадали из периметра поддержки», — подчеркнул Максим Решетников.

Также в ходе ПМЭФ-2023 замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова отметила увеличение количества переходящих в более высокую категорию МСП предприятий. Таких в 2022 году было почти 28 тысяч, что выше показателей предыдущего года. «Порядка 26 тысяч предприятий выросли из категории микробизнеса в малый, 826 — сделали рывок из микробизнеса в средний, 1352 компании перешли с уровня малого в средний бизнес. В целом по показателю переходов МСП-компаний из одной категории в другую, более высокую, прошлый год был почти на 8,5% лучше 2021-го», — сообщила Татьяна Илюшникова.

