Тестирование механизма заключения сделок РЕПО с открытой датой

Приглашаем принять участие в тестировании новой функциональности для заключения сделок на денежном рынке РЕПО с открытой датой. Документ “Сделки РЕПО с открытой датой в РЕПО с ЦК и Междилерском РЕПО” с техническими подробностями реализации сделок РЕПО с открытой датой, включая информацию о планируемых изменениях в отчётах по итогам клиринга на фондовом рынке, опубликован на FTP-сервере Биржи. C 15 июня 2023 года новые функции будут доступны на тестовом контуре T1 фондового рынка INET_GATEWAY.

Описание новой версии шлюзовых интерфейсов, а также сравнение с предыдущей версией опубликовано на FTP-сервере Биржи: https://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/ASTS/Bridge_Interfaces/Equities/test/

Актуальные спецификации форматов отчётов по итогам клиринга на фондовом рынке доступны на сайте Московской биржи: https://fs.moex.com/files/951

Версия терминала MOEX Trade SE для подключения к тестовой среде 3.23.23.462 поддерживает ввод заявок РЕПО с открытой датой, подачу по ним поручений на закрытие, отображение признака “РЕПО с открытой датой” в таблицах. Дистрибутивы для ручной установки терминала для подключения к тестовой среде доступны на FTP сервере: https://ftp.moex.com/pub/Terminals/ASTS/Equities/Test/



+7 (495) 363-3232
PR@moex.com

