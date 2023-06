Россия и Армения подписали дорожную карту по развитию туризма

Source: MIL-OSI Russian Language News

16 июня на полях ПМЭФ-2023 замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков и замминистра экономики Республики Армения Нарек Терян в присутствии курирующего нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» вице-премьера Дмитрия Чернышенко подписали дорожную карту о расширении сотрудничества в сфере туризма. Принятие документа укрепит межгосударственное взаимодействие, а также сотрудничество турбизнеса двух стран.

Армения является важным туристическим партнером России. Дорожная карта включает семь мероприятий, в том числе организацию регулярных встреч и сессий между туристическими государственными и бизнес-организациями. Такие встречи станут эффективным инструментом решения актуальных задач туристической отрасли и выстраивания дальнейших перспектив сотрудничества.

«Планируется, что к следующему году двусторонний туристический поток увеличится еще на 10% и составит 1,2 млн турпоездок. Совместный план действий поможет улучшить качество туристических услуг в странах, увеличить качество подготовки кадров, а также реализовать значительный потенциал в туристском обмене между странами», – подчеркнул Дмитрий Вахруков.

Мероприятия дорожной карты создадут условия для взаимного привлечения инвесторов, помогут развитию сотрудничества между образовательными организациями. Выполнение положений дорожной карты позволит повысить показатели туристических обменов между Россией и Арменией.

«Реализация дорожной карты позволит сторонам расширить взаимодействие в туристической сфере, и, что самое главное, создать базу для развития инвестиционного потенциала туристического сектора Армении и России. Армения ждёт российских туристов, и у нас есть все необходимые ресурсы для этого», – отметил Нарек Терян.

Одно из главных направлений сотрудничества между странами в развитии туризма – межрегиональное партнерство. Привлекательные природно-географические условия и благоприятный климат, историческое и культурное наследие Армении создают широкие возможности для развития различных видов туризма. Помимо традиционно популярных направлений туризма (культурно-познавательного), все большее развитие получают фестивальный, гастрономический и эногастрономический виды туризма, туризм экстремального, зимнего видов спорта.

