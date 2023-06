Перспективы развития автотуризма в России обсудили на сессии ПМЭФ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Рост популярности автотуризма, потребность в транспортной и сопутствующей инфраструктуре, а также механизмы привлечения инвесторов и пути развития законодательного регулирования обсудили эксперты на сессии «Маршрут построен: перспективы развития автотуризма в России», модератором которой выступил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Основными темами дискуссии стали механизмы создания качественной инфраструктуры для комплексного развития автотуризма, улучшение транспортной доступности регионов. Обсуждалось также строительство многофункциональных зон придорожного сервиса (МФЗ), в том числе при реализации пилотного проекта по маршруту «Санкт-Петербург – Владивосток». Ранее Президент Владимир Путин поручил Правительству создать концепцию развития автомобильного туризма в России, она должна быть представлена в текущем году.

«Развитие автомобильного туризма в России, без сомнения, является задачей федерального масштаба и требует оркестровки ресурсов на всех уровнях государственной власти, а также вовлечённости бизнеса и инвесторов. В рамках новой концепции мы должны чётко определить необходимые условия для развития автотуризма, сопутствующей и придорожной инфраструктуры, сформировать модель управления для дальнейшего масштабирования на всю страну. По итогам 2022 года автомобильный поток в России составил более 500 миллионов человек в год. По прогнозам, к 2035 году он может вырасти на 21% и достигнуть 670 миллионов человек. Даже если половина из них станет автотуристами, это будет существенный вклад в достижение ключевого показателя нацпроекта “Туризм и индустрия гостеприимства” – 140 млн поездок в год к 2030 году», – сказал вице-премьер. Благодаря развитию автомобильного туризма можно ускорить достижение этого амбициозного показателя, отметил Дмитрий Чернышенко. Он также подчеркнул, что при планах построить в рамках пилотного проекта «Санкт-Петербург – Владивосток» 276 многофункциональных зон, пока создано 80.

«Важно определить подходы к развитию инфраструктуры автотуризма. Приоритетом является развитие многофункциональных зон, – это базовая обеспечивающая инфраструктура для путешествий. Но важно определить самые эффективные точки для их размещения. На наш взгляд, нужно опираться в том числе на национальные туристические маршруты – конкретный перечень муниципалитетов, которые определены приоритетными точками для развития туризма», – сказал Дмитрий Вахруков.

По итогам стратегических сессий по туризму, которые в настоящее время проводит Минэкономразвития, определено, что в прошлом году в России 22 млн туристов путешествовали на автомобилях, останавливаясь в гостиницах. К 2030 году этот показатель должен вырасти как минимум вдвое, до 44 млн человек.

Минэкономразвития планирует создать вместе с экспертным сообществом глоссарий – необходимый для определения основных понятий в автотуризме и его четкой сегментации.

«Минэкономразвития поставило цель — увеличить внутренний турпоток до 140 млн человек к 2030 году. Таких показателей можно достичь за счет развития автотуризма и организации качественного дорожного сервиса для автопутешественников. В составе рабочей группы мы подготовили предложения для скорейшей реализации проекта. Среди них — разработка программы по компенсации затрат частных инвесторов на строительство съездов с трасс и помощь в подключении МФЗ к сетям. Для этого потребуется выделить порядка 13 млрд рублей из федерального бюджета в течение нескольких лет. Эти и ряд других решений позволят раскрыть потенциал российского автотуризма. Это даст импульс для развития экономики регионов и небольших городов и крайне позитивный экономический эффект для всей страны», – отметил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Участники сессии высказали мнение, что стране нужен единый национальный стандарт размещения объектов дорожной инфраструктуры с учетом современных требований качества услуг. Этот стандарт должен включать и механизмы формирования земельных участков под размещение объектов придорожного сервиса.

По итогам мероприятия Дмитрий Чернышенко призвал создать новые и расширить действующие меры поддержки, систематизировать и довести эту информацию до потенциальных инвесторов. Также Государственной Думе и Совету Федерации предложено рассмотреть вопрос о законодательном регулировании этого направления и снятии ряда ограничений.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI