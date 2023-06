О порядке приобретения облигаций GAZ CAPITAL S.A. с 19 июня 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Информируем Вас о том, что в соответствии с Частью I. Общая часть и Частью II. Секция фондового рынка Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа “Московская Биржа ММВБ-РТС”, утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 17 февраля 2023 (Протокол №15) (далее – Правила торгов), установлены следующие форма, время, срок и порядок проведения приобретения облигаций участия в займе со ставкой 4,95% и сроком погашения в 2028 году GAZ CAPITAL S.A., торговый код XS0885736925 (далее – Облигации):

Приобретение Облигаций будет осуществляться с 19 по 29 июня 2023 года включительно в Режиме торгов “Выкуп: Адресные заявки” в порядке, предусмотренном в Подразделе 1.9. Проведение торгов по приобретению акций и выкупу облигаций Части II Правил торгов. Подача заявок на продажу Облигаций в Режиме торгов “Выкуп: Адресные заявки” с 19 по 29 июня 2023 года будет осуществляться в следующем порядке:

Покупателем Облигаций выступит “Газпромбанк” (Акционерное общество) (идентификатор в системе торгов – MC0009800000, наименование в системе торгов ГПБ (АО))) (далее – Покупатель).

Цена приобретения Облигаций устанавливается равной 100% от номинальной стоимости Облигации.

Валюта выкупа – рубли РФ.

Размер одного лота в Режиме торгов “Выкуп: Адресные заявки” равен 1 Облигации.

номер торгово-клирингового счета, который будет использоваться для проведения выкупа Еврооблигаций – L01-00000F00.

Заявки на продажу Облигаций подаются со следующими обязательными реквизитами:

– дата активации 28.06.2023 (данный реквизит заявки заполняется автоматически в формате “ДДММГГГГ” Системой торгов) для заявок, поданных с 19 по 27 июня 2023;

– количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный продавец хотел бы продать);

– код расчетов B0;

– цена, в процентах от номинальной стоимости;

– прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов.

В поле “примечание” дополнительно может быть указан код клиента.

Датой активации заявок, поданных с 19 по 27 июня 2023 года, является 28 июня 2023 г. Время активации заявок, поданных с 19 по 27 июня 2023 года – 10:00 по мск. времени 28 июня 2023 года. Даты приобретения Облигаций – 28.06.2023 г. и 29.06.2023 г. Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок с 19 по 27 июня 2023 года и в период сбора заявок 29 июня 2023 года. Определено следующее время проведения торгов Облигациями в Режиме торгов “Выкуп: Адресные заявки”:

период сбора адресных заявок с 19 по 26 июня 2023 года:

10:00 – 18:00;

период сбора адресных заявок 27 июня 2023 года:

10:00 – 15:00;

удовлетворение заявок в дату активации (28.06.2023 г.):

10:05 – 18:00.

ввод отчетов на исполнение – до 18:30;

период сбора адресных заявок 29 июня 2023 года:

10:00 – 13:00;

удовлетворение заявок 29 июня 2023 года:

13:05 – 18:00;

ввод отчетов на исполнение – до 18:30.



