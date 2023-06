Source: MIL-OSI Russian Language News

Московская биржа стала партнером инвестиционной платформы Zorko, созданной по инициативе и при участии Фондов нового инвестиционного цикла Роснано (Роснано 2.0). Платформа предоставляет инвесторам доступ к акциям быстрорастущих и технологических компаний на стадии pre-IPO и может стать эффективным механизмом перехода компаний к первичному публичному размещению ценных бумаг.

Московская биржа в качестве партнера и миноритарного акционера (в лице корпоративного фонда ООО “МБ Инновации”) поделится компетенциями по работе с эмитентами и совместно с платформой разработает “бесшовный” процесс перехода компаний с pre-IPO стадии на публичные рынки Московской биржи.

Фонды нового инвестиционного цикла Роснано обеспечат инвесторам Zorko доступ к инновационным бизнесам, созданным на их базе. Управление инвестиционной платформой Zorko осуществляет компания PFL Advisors.

Артем Железнов, управляющий директор по стратегии и международному присутствию Московской биржи:

“Мы наблюдаем активное наполнение рынка платформенных сервисов. Развитие площадок более раннего, чем публичный рынок, финансирования компаний – важный фактор становления рынка капитала в современных условиях. Мы поддерживаем команду Zorko и рассчитываем, что работа платформы даст дополнительный стимул для выхода новых российских компаний на публичные рынки”.

Владислав Пантелеев, управляющий партнер PFL Advisors, основатель инвестиционной платформы Zorko:

“Наш опыт показывает, что российский инвестор готов вкладываться в быстрорастущие технологические компании, которые проходят качественную экспертизу. Мы полагаем, что накопленный опыт PFL Advisors в оценке таких компаний и развитие платформенных финансов предоставляют уникальную возможность для удовлетворения потребности инвесторов. Мы считаем, синтез нашей экспертизы и компетенций партнеров платформы Zorko позволят существенно преобразовать рынок инвестиций на ранних стадиях развития технологического предпринимательства”.

Московская биржа – крупнейшая российская биржа, единственная в России многофункциональная площадка по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий, а также клиринговый центр, выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.



