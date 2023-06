Московская биржа и Российское партнерство за сохранение климата планируют совместно развивать рынок углеродных единиц

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

16 июня 2023 года на XXVI Петербургском международном экономическом форуме Московская биржа подписала меморандум о приверженности принципами Российского партнерства за сохранение климата. Партнерство объединяет усилия российского бизнеса по сокращению воздействия на окружающую среду и предотвращению климатических изменений.

Меморандум о приверженности принципам Российского партнерства за сохранение климата подписал председатель правления Московской биржи Юрий Денисов.

Московская биржа последовательно выстраивает инфраструктуру для становления низкоуглеродной экономики и совместно с участниками партнерства продолжит развитие рынка углеродных единиц и Сектора устойчивого развития.

Юрий Денисов, председатель правления Московской биржи:

“Московская биржа – активный участник инициатив по внедрению повестки устойчивого развития, продвижению зеленого финансирования и ответственного инвестирования на российском рынке. В 2019 году создан Сектор устойчивого развития для привлечения финансирования в проекты в области экологии, защиты окружающей среды и социально значимые проекты. С сентября 2022 года начались торги на рынке углеродных единиц, что предоставило российским компаниям механизм сокращения углеродного следа при реализации климатических проектов и одновременно возможность их монетизации. В этом году мы впервые утвердили Экологическую политику, которая зафиксировала принципы, задачи и приоритеты деятельности Группы в области охраны окружающей среды и природопользования. Участие в партнерстве позволит вывести нашу работу на новый уровень и будет способствовать большему вовлечению российского бизнеса в проекты по снижению воздействия на окружающую среду и предотвращению климатических изменений”.

Ольга Санарова, председатель оргкомитета Российского партнерства за сохранение климата:

“Партнерство – это платформа для взаимодействия компаний, которые стремятся быть в авангарде климатической повестки. Московская биржа уже известна своими активными действиями, направленными на развитие рынка углеродных единиц в России и создание соответствующей инфраструктуры. Уверены, что в деятельность Партнерства биржа сможет привнести новые идеи, опыт и ресурсы. Со своей стороны, Партнёрство предоставляет открытую площадку, где эксперты делятся своими наработками, например, в сфере климатических проектов, приходят к общим решениям, взвешивая все аргументы. По растущему вниманию российского бизнеса к теме изменения климата, мы видим, что такой формат взаимодействия востребован. Надеемся, что сотрудничество с Московской биржей будет взаимовыгодным и долгосрочным!”

Российское партнерство за сохранение климата – добровольное объединение отечественных и зарубежных компаний различных секторов экономики, основной задачей которого является содействие в создании конкурентных условий и экономических стимулов для внедрения природоохранных технологий и перехода к зеленой низкоуглеродной экономике. Сегодня в партнерство входят более 40 компаний.

Под эгидой объединения на регулярной основе проводятся мероприятия, в том числе образовательного характера, с участием представителей федеральных органов исполнительной власти и научного сообщества, посвященные практическим аспектам климатического регулирования и финансовым аспектам стимулирования компаний к снижению углеродного следа.

Московская биржа – крупнейшая российская биржа, единственная в России многофункциональная площадка по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий, а также клиринговый центр, выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.

Российское партнерство за сохранение климата создано в 2015 году и объединило российские компании, направляющие свои усилия на сокращение негативного воздействия на окружающую среду и предотвращение климaтических изменений. Представители партнерства регулярно принимают участие в конференциях ООН по изменению климата, а объединение оказывает влияние на климатическую повестку внутри России как единственное партнерство компаний по вопросам климата.



PR@moex.com Контактная информация для СМИ

