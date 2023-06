Максим Решетников: экспортный потенциал между РФ и Алжиром оценивается в 9 млрд долларов

Source: MIL-OSI Russian Language News

кономика Алжира растет столь стремительными темпами, что российскому бизнесу становится очевидно – на этот перспективный рынок нужно выходить как можно активнее.

Об этом министр экономического развития России Максим Решетников заявил в ходе тематической сессии, посвященной точкам роста кооперационного сотрудничества и торгово-экономического взаимодействия между Россией и Алжиром. Обсуждение состоялось в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума.

Выход на растущий рынок Алжира, по его словам, даст России возможность для переориентации экспорта, а Алжирской республике – необходимую продукцию для насыщения внутренних рынков и растущих секторов экономики. Экспортный потенциал наших стран по-прежнему не до конца реализован.

По итогам пяти месяцев 2023 года торговля между двумя странами удвоилась по сравнению с 2022 годом. Рост идет как за счет поставок традиционной для России продукции сельского хозяйства, так и за счет открытия новых рынков и поставок новых видов товаров, в том числе угля.

«По нашим оценкам, объем экспортного потенциала между Россией и Алжиром составляет 9 млрд долларов. Для наращивания потенциала у нашей страны есть, что предложить. Мы готовы увеличивать поставки в Алжир продовольствия, полимерной и химической продукции, лекарств, обеспечивать сырьем металлургический и машиностроительный сектор, – подчеркнул Максим Решетников, – Однако для развития торговли нашим странам важно иметь понятные и прозрачные правила торговли, основанные на нормах ВТО. Важно не только стимулировать рост товарооборота за счет снижения пошлин, но и диверсифицировать его».

Российский министр предложил алжирским коллегам рассмотреть возможность заключения соглашения о свободной торговле товарами с Евразийским экономическим союзом, которое позволит создать правовую и экономическую рамку для осуществления импортных пошлин между странами.

«Мы можем пойти сначала по пути временного соглашения и на ближайшие несколько лет договориться о торговле ограниченным числом товарных позиций. И уже по итогам этой работы принять решение о соглашении на постоянной основе, – отметил Максим Решетников, – Мы прекрасно понимаем, что доверие между странами необходимо формировать шаг за шагом. Вариант временного соглашения, на мой взгляд, вполне разумный путь. Такой путь страны ЕАЭС уже прошли с рядом стран-партнеров и сейчас выходят на заключение постоянных соглашений».

Вместе с инициативой заключения соглашения о свободной торговле товарами с ЕАЭС российский министр предложил Алжиру рассмотреть возможность соглашения о свободной торговле услугами с Россией.

Помимо налаженной между странами кооперации в промышленности, транспорте, энергетике, сельском хозяйстве и фармацевтике, в качестве последних достижений российско-алжирского взаимодействия Максим Решетников назвал декларацию об углублении стратегического партнерства, подписанную президентами двух стран в ходе недавнего российско-алжирского бизнес-форума в Москве.

«Документ предусматривает развитие контактов между банками, переход к проведению расчетов в национальных валютах, формирование надежных и независимых от других стран каналов осуществления трансграничных платежей», – резюмировал министр.

Отдельной темой для перспективного сотрудничества между Россией и Алжиром Максим Решетников выделил развитие туризма.

«У Алжира гигантские возможности для развития туризма. Есть и географические, и природные, и исторические ресурсы, очень обширная и глубокая история. Все это точно вызовет интерес со стороны россиян. Мы нуждаемся в новых туристических направлениях, – подчеркнул министр, – Наша экономика остается открытой, и мы готовы наращивать взаимодействие в рамках многосторонних форматов. Новый виток – обсуждаемое членство Алжира в БРИКС. Рассчитываем, что решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время».

Министр торговли и развития экспорта Алжира Тайеб Зитуни в ответном слове согласился с тем, что объемы торговых отношений с Россией пока не соответствуют огромному объему имеющихся у Алжира ресурсов и возможностей. Он подчеркнул высокую готовность алжирских предпринимателей к заключению торгово-экономических соглашений с Россией.

«На сегодняшний день у Алжира есть все возможности для того, чтобы войти в прямой, практический диалог с нашими российскими партнерами, заключить договоренности и соглашения, – отметил Тайеб Зитуни, – Сегодня Алжир находится на 17-й позиции в числе африканских экспортеров в Россию, поэтому путем заключения торговых соглашений мы рассчитываем еще больше и лучше развивать наши экономические и торговые отношения».

Алжирский министр рассказал, что у страны есть опыт создания зон свободной торговли с африканскими странами, а также большие возможности для создания совместно с Россией особой экономической зоны под названием «Ситифуд Африка».

«Совместно с нашими российскими партнерами мы ищем возможности для того, чтобы продукция Алжира была представлена в России, а продукция России была представлена в Алжире в рамках свободных экономических зон. Проект «Ситифуд Африка» сможет стать основой для дальнейшего развития товарообмена между нашими странами, послужит толчком для роста объемов экспорта и импорта, удовлетворяющих высокому уровню политических связей между Россией и Алжиром», – заключил Тайеб Зитуни.

