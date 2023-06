Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Экономический рост, повышение уровня и качества жизни населения, развитие промышленности и туризма в рамках реализации Стратегии развития Сибири обсудили эксперты на сессии «Новое развитие Сибири: мегапроект XXI века».

В январе распоряжением Правительства принята Стратегия развития Сибири до 2035 года. Этот программный документ направлен на развитие потенциала округа и снятие инфраструктурных ограничений. Стратегией определены вызовы, приоритеты, а также механизмы и инструменты социально-экономического развития территории. Особое внимание планируется уделить теме туризма. Как заявил Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ, нужно динамичнее развивать качественную инфраструктуру для отдыха в РФ, с учетом того, что турпоток будет и дальше увеличиваться.

«В рамках кластеров мы собрали 185 инвестиционных проектов. Эти кластеры, с одной стороны, очевидны, с другой стороны – просто сказать, что мы в Сибири будем развивать промышленность, конечно, недостаточно. Надо понимать, что, где, а самое главное – кто будет этим заниматься. Лесной кластер, переработка алюминия, драгоценные, цветные металлы, нефтегаз, сельское хозяйство, угольный кластер и кластер туризма. Туризм незаслуженно был на периферии наших приоритетов, но в последние годы регионы активно включились в повестку внутреннего туризма. Мы решили, что в Сибири такой туристический кластер с отдельными проектами, мерами поддержки, безусловно, должен быть», – отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

Реализация инвестиционных проектов, входящих в кластеры, предполагает создание 180 тыс. рабочих мест. Развитие этих кластеров будет осуществляться комплексно, в том числе за счет финансовых, транспортных, экологических, демографических и социальных мер.

Для формирования предложений в проект плана реализации Стратегии была создана рабочая группа под руководством губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

«В рамках составления дорожной карты по стратегии мы все единогласно сошлись в том, что главным фактором, ограничивающим развитие наших регионов, является количество населения. Второй фактор – это транспортная инфраструктура, третий – энергетическая инфраструктура», – перечислил Сергей Цивилев.

Преодолеть кадровые проблемы, по мнению участников встречи, возможно, в том числе за счет создания комфортной среды и развития регионального туризма.

Эксперты также отметили, что в настоящее время в Сибири развиваются не только традиционные отрасли, но и альтернативная экономика: туризм, сельское хозяйство, ИТ, образование.

«У нас не будет поворота на Восток в Китай без подъема глубинной Сибири. Имею в виду, в первую очередь, Сибирский федеральный округ. Мы все-таки недооцениваем огромный образовательный потенциал – это научные школы, инженерные школы. Они уникальные, нам надо их сохранять и поднимать. И тогда будет и технологический рывок, и глубокая переработка сырья. И в этом смысле мы говорим о цепочках добавленной стоимости», – сказал главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI