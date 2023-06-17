Игорь Сечин представил дорожную карту по повышению эффективности российской энергетики

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Завершая свой доклад на Энергетической панели в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин представил дорожную карту, реализация которой позволит повысить эффективность российской энергетики, обеспечить промышленность и бытовых потребителей дешевой и доступной энергией.

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