Игорь Сечин: потенциал долгосрочного роста добычи нефти в мире есть только у некоторых стран, включая Россию

Source: MIL-OSI Russian Language News

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Наращивать добычу жидких углеводородов в мире в долгосрочной перспективе способны только некоторые страны, в том числе – Россия, заявил Главный исполнительный директор НК «Роснефть» Игорь Сечин в своем докладе: «Содом и Гоморра на энергорынке: божья кара или организованный хаос? Спасайся кто может».

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