Замглавы Минэкономразвития: интеллектуальная собственность должна стать полноценным экономическим активом

Правительство РФ создает условия для усиления роли интеллектуальной собственности в качестве ключевого фактора экономического развития. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников на сессии «Интеллектуальная собственность как основа инновационно ориентированного роста экономики» в рамках ПМЭФ-2023.

«В настоящее время государство делает акцент на создании собственных линий разработок, чтобы технологии стали основой экономического роста. Наша цель – сделать интеллектуальную собственность полноценным экономическим активом», – отметил Максим Колесников.

Для этого необходимо перераспределить налоговую нагрузку с этапа создания и отработки технологии на стадию производства и тиражирования продукции. Уже создан механизм «патентной коробки», который позволяет снизить налог на прибыль до 3% для регионов, которые приняли участие в программе.

Кроме того, действует льгота в отношении технологий, выявленных по итогам инвентаризации – для крупного бизнеса она действует до конца 2024 года, для МСП – до конца 2026 года. Льгота позволяет корректно оформить и поставить на баланс выявленные разработки и не платить налог на прибыль.

Для того, чтобы обращение прав на интеллектуальную собственность было быстрым и комфортным Правительство создает удобную электронную систему оказания Роспатентом услуг. В рамках проекта, курируемого заместителем Председателя Правительства – Руководителем Аппарата Правительства Дмитрием Григоренко, сформированы целевые состояния всех услуг – образ будущего, в котором гражданам удобно пользоваться сервисами органа по интеллектуальной собственности. «В ближайшее время планируем комплексное изменение нормативной базы, обеспечивающей перевод всех услуг в электронный вид, сокращение состава запрашиваемых документов, сокращение сроков оказания госуслуг. Эти меры создадут комфортную среду для обращения прав, коммерциализации технологий и роста ликвидности интеллектуальной собственности», – подчеркнул замминистра.

Замминистра отметил, что принятая Правительством в мае этого года Концепция технологического развития РФ до 2030 года направлена на переход к инновационно ориентированному экономическому росту и усиление роли технологий как фактора развития экономики и социальной сферы. Одним из условий является устранение регуляторных барьеров для технологических инноваций и рынка интеллектуальной собственности, включая правовую защиту разработчиков, предпринимателей и инвесторов. Эта работа, в частности, ведется в рамках дорожной карты по трансформации делового климата в сфере интеллектуальной собственности, реализуемой под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова и при поддержке Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

В сессии также приняли участие руководитель Роспатента Юрий Зубов, заместитель руководителя Секретариата первого заместителя Председателя Правительства, член Межведомственной рабочей группы по реализации Национальной технологической инициативы Дмитрий Щербинин, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, председатель Постоянной комиссии по науке и образованию Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств Лилия Гумерова, заместитель министра науки и высшего образования Андрей Омельчук, председатель Совета российского фонда фундаментальных исследований, вице-президент НИЦ «Курчатовский институт», вице-президент Российской академии наук Владислав Панченко, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, генеральный директор департамента по использованию интеллектуальной собственности Государственного управления КНР по вопросам интеллектуальной собственности (CNIPA) Лей Сяоюнь.

