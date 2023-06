Дмитрий Вольвач: необходимо развивать цифровизацию в миграционной сфере

Source: MIL-OSI Russian Language News

рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума состоялась тематическая сессия, посвященная «умной миграции» и бесконфликтному решению проблемы рынка труда и демографии.

В своем выступлении заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач отметил, что приезд мигрантов решает одну из важных задач для российской экономики – обеспечивает кадрами рынок труда. По его мнению, вопрос привлечения иностранных граждан в Россию должен носить плановый и системный характер. Причем учет иностранцев и форма предоставления государственных услуг в сфере миграции требуют максимальной цифровизации.

«Когда госуслуги в сфере миграции полностью перейдут в цифровые сервисы и мобильные приложения, тогда естественным образом возрастёт осведомленность иностранных граждан о преференциях и возможностях мигрантов в России, о правилах и ограничениях, которые действуют на территории нашей страны, – подчеркнул Дмитрий Вольвач. – На основе уже существующих внутренних реестров необходимо собрать максимально полный и корректный цифровой профиль иностранного гражданина, с помощью которого нам самим будет легче управлять миграционными процессами, совершенствовать систему аналитики и лучше понимать, как миграция влияет на нашу экономику и рынок труда».

Необходимо, по его словам, повышать уровень интеграции иностранцев в России, когда национальная идентичность мигрантов сохраняется, но при этом они принимают и уважают язык, культуру и законодательство страны, в которую приехали.

«Важно, чтобы адаптация людей, которые приезжают в Россию с разными задачами и целями, была максимально высокой. При этом следует предупреждать процессы маргинализации мигрантов – с помощью более активной профилактики. Уверен, нам будет проще найти баланс в этих вопросах, имея под рукой полную и актуальную информацию по каждому иностранному гражданину», – отметил замминистра.

Значительную роль в адаптации мигрантов, по его словам, должны играть российские регионы. Региональным компаниям следует формировать корректный спрос своих экономик на трудовые ресурсы и уровень подготовки приезжающих. Причем не просто исходя из имеющейся квоты, а с заделом на будущее и пониманием того, как процессы внутренней миграции и подготовки кадров позволит перекрыть кадровую потребность в растущей экономике.

«В вопросах повышения открытости российского рынка труда нам помогают центры доиммиграционной подготовки, – продолжил Дмитрий Вольвач. – Многофункциональный миграционный центр Москвы открыл представительство в Узбекистане и Таджикистане. Планирует открыть еще один в Киргизии. Благодаря этим филиалам в Россию приезжают те, кто готов изучать русский язык, трудиться легально и соблюдать российское законодательство».

Часть потребности российского рынка труда, по словам замминистра, Россия сможет закрыть за счет расширения потока мигрантов из визовых стран и внедрения реестровой модели их учета. Оставшуюся потребность в кадрах – за счет граждан из стран СНГ, прежде всего, из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Для этого необходимо предпринять ряд реформ, чтобы на законодательном уровне снять барьеры для приезда в Россию трудовых мигрантов из визовых стран и при этом повысить ответственность работодателя, который принимает иностранных граждан на работу.

«Еще один важный трек в миграционной политике – это образовательная миграция. Акцент, на мой взгляд, следует делать на привлечении талантливой и образованной молодежи. При этом работать с молодежью нужно начинать со старших классов», – подчеркнул Дмитрий Вольвач.

Действуют и строятся русскоязычные школы в Таджикистане, Киргизии, Армении, Белоруссии и Туркмении. Лучшие ученики этих школ в последствии смогут поступать в российские вузы на целевое обучение, создавать здесь свои семьи и выбирать Россию для постоянного места жительства.

