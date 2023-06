Дмитрий Вахруков: налоговые поступления резидентов особых экономических зон превысили затраты на создание ОЭЗ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Минэкономразвития планирует адаптировать особые экономические зоны для решения актуальных задач экономики, в числе которых содействие внутреннему технологическому развитию, достижение технологического суверенитета, развитие кооперационных цепочек внутри страны. Существенно упростится процедура получения статуса резидента для импортозамещающих компаний, а режим свободной таможенной зоны распространят на поставщиков резидентов, работающих за пределами ОЭЗ. В ближайшее время такие поправки будут внесены в закон об ОЭЗ. Об этом заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков сообщил на сессии ПМЭФ «Преференциальные режимы: стабильные условия и качественная инфраструктура для инвесторов».

«Для бюджета особые экономические зоны себя уже окупили. У нас объем налоговых поступлений резидентов уже превысил сумму предоставленных им льгот и потраченных на инфраструктуру ОЭЗ средств федерального бюджета. Инструмент крайне востребован регионами и инвесторами. За последние три года мы создали 20 из 50 ОЭЗ, в краткосрочной перспективе планируем создать еще 4–5 площадок. Министерство не ставит под сомнение эффективность ОЭЗ как инструмента регионального развития, и, что важно, по всем заявкам на создание ОЭЗ мы находим поддержку Правительства», – сообщил Дмитрий Вахруков.

Замминистра отметил, что, по разным оценкам, в России сейчас функционирует порядка 12 преференциальных режимов с различными условиями ведения бизнеса, многообразие которых связано с тем временем, когда они создавались, и тем, какие задачи перед ними ставились. При этом в целом эффективность преференциальных режимов достаточно высокая. Инструменты крайне востребованы регионами и инвесторами.

В 50 ОЭЗ работают более тысячи резидентов, которые вложили свыше 822 млрд рублей инвестиций в экономику, создали более 56 тыс. рабочих мест.

Действует 89 территорий опережающего развития в моногородах, где работают более 1,2 тыс. резидентов с заявленным объемом инвестиций по проектам в размере свыше 814 млрд рублей, создана 91 тысяча рабочих мест. Это в целом позволило решить задачу диверсификации экономики моногородов.

Также Дмитрий Вахруков предложил дать возможность регионам перераспределять средства инфраструктурных бюджетных кредитов на поддержку инвестиционных проектов, направленных на развитие экономики и создание дополнительной добавленной стоимости. Сейчас подавляющая часть ИБК привлечена регионами для поддержки проектов в сфере жилищного строительства.

