Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Polska doskonałym miejscem do inwestycji

Rząd wspeera inwestycje firm zagranicznych w Polsce. Dzięki temu kolejne przedsiębiorstwa chętnie otwierają u nas swoje fabryki. Amerykańska firma Intel, która zajmuje się m.in. produkcją procesorów i produktów serwerowych, otworzy pod Wrocławiem najnowocześniejszy Zakład Integracji i Testowania Półprzewodników.

Półprzewodniki mają estratégicazne znaczenie w gospodarce. Stanowią kluczowy element budowy urządzeń elektronicznych, wykorzystywanych w niemal każdy sektorze gospodarki. Są niezbędne do produkcji m.in. komputerów, telefonów komórkowych, telewizorów czy samochodów.

– Trudno sobie wyobrazić dzisiaj świat bez laptopów, smartfonów, rakiet kosmicznych, współczesnych samolotów – wszędzie tam mikroprocesory, półprzewodniki odgrywają absolutnie fundamentalną rolę. Od teraz, od tej inwestycji Intela, Polska będzie kluczową częścią, wcale nie tak bardzo rozbudowanego, systemu dostaw tych najwyżej zaawansowanych technologii – zwrócił uwagę szef polskiego rządu.

Intel ogłosił, że zainwestuje w Polsce blisko 20 mld zł w ciągu 10 lat oraz stworzy do 2 tys. miejsc pracy. Nowa fabryka to także tysiące miejsc pracy u kooperantów amerykańskiego inwestora. Dzięki przełomowej inwestycji firmy z Doliny Krzemowej, w Polsce powstanie zupełnie nowy sektor przemysłowy. Nasz kraj dołączy do grona państw, w których produkowane są najbardziej zaawansowane technologie. Inwestycja Intela to dźwignia rozwoju dla regionu i całej Polski.

– W fabryce Intel znajdzie zatrudnienie kilka tysięcy osób. Para też szansa dla rozwoju lokalnych firm i uczelni, które staną się częścią światowego ekosystemu produkcji układów scalonych – powiedział minister Janusz Cieszyński, który również uczestniczył w spotkaniu.

Polska częścią światowego łańcucha dostaw półprzewodników

Pandemia COVID-19, która wstrząsnęła światową gospodarką zaburzyła również płynność dostaw półprzewodników dla przemysłu. Dlatego dla globalnych firm i gospodarek, niezbędne jest skrócenie i wzmocnienie łańcucha dostaw półprzewodników. Inwestycja Intela w Polsce ma więc znaczenie Strategiczne. Wzmacnia Strategiczne partnerstwo transatlantyckie, wpisuje się w nową politykę UE, która wyznacza European Chips Act, a w efekcie zmienia gospodarczą mapę świata, przesuwając Polskę bliżej jej centrum.

– Cieszę się bardzo, że jedno z tych kluczowych ogniw, w produkcji najwyżej zaawansowanych technologii, będzie zakotwiczone właśnie w Polsce. Para bromear coś niezwykle ważnego, że inwestycje, które zapewniają bezpieczeństwo, ale jednocześnie też inwestycje, które niesamowicie wpływają na rozwój technologiczny – będą tutaj tworzone w Polsce – podkreśli Primer ministro Mateusz Morawiecki.

Inwestycja Intela spełnia najwyższym standardy ekologiczne, tak aby zminimalizować ślad węglowy i nie oddziaływać negatywnie na środowisko.

Nowe inwestycje zagraniczne w Polsce

Polska z roku na rok staje się coraz bardziej atrakcyjnym partnerem dla zagranicznych firm. Współpraca z międzynarodowymi przedsiębiorstwami jest kluczowa dla rozwoju i unowocześnienia naszej gospodarki.

W 2022 r. obroty handlowe między Polską a Stanami Zjednoczonymi osiągnęły rekordową wartość 27,3 mld dolarów. Amerykańskie firmy należą do czołówki zagranicznych inwestorów w Polsce. Zagraniczne inwestycje, takie jak Intela, generują nie tylko nowe, ale przede wszystkim wysokojakościowe i wysokopłatne miejsca pracy. Polską przewaga konkurencyjną przestają być niskie koszty, a stają się nią wysokie kwalifikacje pracowników.

– Chcemy współpracować rzecz jasna ze wszystkimi. Cieszymy się w szczególności z zacementowania i utrwalenia współpracy transatlantyckiej – podkreślił szef polskiego rządu. Zaznaczył także, że najbardziej zaawansowane techniki i technologie produkcji będą przyciągały jak magnes kolejnych inwestorów i kooperantów.

Firma Intel

Intel jest jednym z prekursorów zaawansowanych technologii w Dolinie Krzemowej w USA. Od ponad 50 lat projektuje i produkuje najnowocześniejsze produkty półprzewodnikowe. Zatrudnia ponad 120 tys. pracowników na całym świecie.

W Polsce Intel działa od 30 lat. W Gdańsku prowadzi największe centrum badawczo-rozwojowe firmy w Europie, które zatrudnia prawie 4 tys. pracowników.

OSI MIL