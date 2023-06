16.06.2023 Finaliści VIII edycji konkursu „Finansoaktywni” zostali nagrodzeni!

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ministerstwo Finansów gościło laureatów programu edukacyjnego „Finansoaktywni. Misja: Budżet. Plan do działania”.

W uroczystości wzięły udział zespoły z całej Polski, które najlepiej poradziły sobie z zadaniem konkursowym – stworzeniem projektu inwestycji realizowanej w ramach budżetu partycypacyjnego oraz wypromowaniem go w szkole lub środowisku lokalnym.

Atrakcją finału był pokaz sztuczek iluzjonisty, Macieja Piskorza.

15 czerwca w Ministerstwie Finansów odbyła się gala finałowa VIII edycji programu edukacyjnego „Finansoaktywni”. Kapituła konkursowa wyłoniła 10 zespołów ze szkół w całej Polsce, które przygotowały najlepsze prace konkursowe. W Warszawie na młodzież czekali przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Finansów oraz członkowie kapituły konkursowej.

W Ministerstwie Finansów doskonale wiemy jak ważna jest edukacja finansowa, a promowanie tej wiedzy jest jednym z naszych celów. Finanse odgrywają coraz większą rolę w codziennym życiu, a podatki są jedną z dwóch rzeczy, o której pisał Benjamin Franklin, że nie możemy i nie wyobrażamy sobie naszego życia i naszego państwa bez podatkó w. Wy udowodniliście, że tę wiedze o podatkach macie na wysokim poziomie. I wiem, że ta wiedza się wam przyda nie tylko, żeby zdobywać kolejne nagrody, ale przede wszystkim zostanie wykorzystana w życiu codziennym

– powiedział Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów na powitanie przybyłych gości.

Tegorocznym zadaniem konkursowym było stworzenie projektu inwestycji realizowanej w ramach budżetu obywatelskiego oraz przygotowanie planu jej promocji w szkole. Z całej Polski napłynęły 163 zgłoszenia, a uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych wykazali się niezwykłą pomysłowością. Wśród najlepszych prac znalazły się m.in. projekty altany, która umożliwi wypoczynek i naukę poza salą lekcyjną, domków dla jeży, szlaku przyrodniczego, pozwalającego obserwować bogactwo roślin, ptaków oraz owadów czy cykl murali.

Dziękuję Wam za interesowanie i udział w programie Finansoaktywni. Dziękuję również nauczycielom, ponieważ wasza rola jest w tym procesie kluczowa. Finansów można się nauczyć i bardzo dobrze, że już teraz interesujecie się takimi sprawami jak budżet, natomiast bardzo ważnym aspektem realizacji zadania jest Wasze wspólne działanie. Zrobiliście fantastyczne projekty. Pokazaliście w nich, jak bardzo zależy Wam na poprawieniu jakości życia mieszkańców, uczniów, a nawet zwierząt. Zadbaliście o potrzeby najmłodszych, wskazywaliście jak potrzebna jest aktywność czy nauka na świeżym powietrzu, ale też jak dbać o środowisko. A co więcej, jak ważne jest współdziałanie na rzecz Waszych społeczności lokalnych. Cieszy mnie, że nasz projekt edukacyjny Finansoaktywni nie tylko udowadnia jak istotna jest edukacja finansowa, ale również kształtuje świadomych i odpowiedzialnych młodych ludzi

– powiedziała Katarzyna Szweda, Dyrektor Generalny w Ministerstwie Finansów.

„Finansoaktywni” para programar edukacyjny dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych organizowany przez Ministerstwo Finansów od 2015 roku. Tematyka skupia się wokół zagadnień związanych ze światem finansów, budżetem i podatkami, a ostatnia odsłona odbyła się pod hasłem „Budżet. ¡Plan do działania!”. W ciągu 8 lat program dotarł do blisko 5 tys. szkół w całej Polsce. W tegorocznej edycji w lekcjach o budżecie wzięło udział ponad 58 tys. uczniów z prawie 1000 szkół w całej Polsce. Do placówek edukacyjnych zostały wysyłane 525 zestawy edukacyjne, a 450 nauczycieli pobrało pakiety w wersji elektronicznej ze strony internetowej.

Podczas gali finałowej uczniowie mieli szansę zaprezentować swoje projekty oraz opowiedzieć o swoich inspiracjach oraz o tym, czego nauczyli się podczas realizacji założeń programu. Nagrody i dyplomy zespołom wręczyli Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Katarzyna Szweda, Dyrektor Generalny. Dodatkowo uczniów oczarował Maciej Piskorz, iluzjonista, YouTuber i TikToker, który swoimi sztuczkami podbił już serca ponad miliona Internautów.

Lista laureada:

proyecto „Nowoczesna sala chemiczna i ogródek szkolny”, autorstwa uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie,

proyecto „Edukacyjny Raj”, autorstwa uczniów z Zespołu Szkół Nr 1 Specjalnych w Kielcach,

proyecto „Plac zabaw dla większych dzieci”, autorstwa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 11 im. Fryderyka Chopina con Jeleniej Górze,

proyecto „Jeż to fajny zwierz – domki dla jeży w białostockich parkach”, autorstwa uczniów ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 PTO w Białymstoku,

proyecto „Amfiteatr szkolny wraz z historyczną ścieżką̨ edukacyjną”, autorstwa uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki con Cygance,

proyecto „SI daje MOC – na BANK!”, autorstwa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Sułoszowej,

proyecto „Królewskim Szlakiem Przyrodniczym”, autorstwa uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Bronisława Tokaja en Nieporęcie,

proyecto „Ławeczkowe Pogotowie Emocjonalne”, autorstwa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego con Zespole Edukacyjnym nr 9 con Zielonej Górze,

proyecto „Centrum Wspólnej Nauki”, autorstwa uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Jordanowie,

proyecto „Cykl murali historyczno-edukacyjnych „Wybitni Suwalczanie”, autorstwa uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

Gratulujemy zwycięzcom i już dziś zapraszamy wszystkich na kolejną edycję Finansoaktywnych.

Observación en Facebook: facebook.com/Finansoaktywni

