Физтех.Выпускной – 1 июля 2023

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт – Всеобщий выпускной для бакалавров, магистров и аспирантов пройдёт 1 июля! Физтех приглашает всех выпускников, их друзей и родных.

В 17:00 начнется праздничная вечерняя программа, которую откроют ректор МФТИ Дмитрий Ливанов и президент МФТИ Николай Кудрявцев. Напутственные слова скажут представители дирекций физтех-школ и почётные выпускники.

На мероприятии выступят музыкальные студенческие коллективы, будут организованы фотозоны, зоны отдыха и караоке. Также будут работать точки Фонда целевого капитала МФТИ, Физтех-Союза, Центра инициатив выпускников МФТИ и международного департамента МФТИ.

Традиционное вручение синих и красных дипломов пройдет у каждой физтех-школы отдельно. Аудитории и программа вручения будут опубликованы позже.

