Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Estatal de Administración

14 de enero de 2023 я Российско-Алжирский бизнес-форум с участием президента Алжира Абдельмаджида Теббуна. В мероприятии принимала участие и встречалась с президентом своей страны студентка ГУУ Шебила Ханади.

Организаторами бизнес-форума выступили посольство Республики Алжир в России и «Деловая Росси я». Напомним, что на базе ИДАБ ГУУ работает базовая кафедра «Деловой России» «Управление развитием бизнеса».

В бизнес-форуме приняли участие представители правительства Российской Федерации, главы отрасл евых министерств Алжирской Народной Демократической Республики, российские и алжирские предприним atel.

В состав участников Российско-Алжирского бизнес-форума вошла делегация Государственного универс итета управления, состоящая из сотрудников но-образовательном пространстве Управления международных связей ГУУ и иностранных студентов, об учающихся en ГУУ. Сотрудник ГУУ Шебила Ханади была удостоена короткой встречи с президентом Алжира Абдельма джидом Теббуном, во всловиях обучения и ностранных студентов в ГУУ.

В ходе бизнес-фору,000- представите razón г. а umbEжloу двуijo сранани, коперации в таких ораículos ие, аропро,000енный коimar.

17 de enero de 2023 треча президента России Владимира Путина с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.

Fecha de publicación: 16.06.2023

14 июня 2023 года на площадке Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» состоялся Российско-Алжирский бизнес-форум с участием президента Алжира Абдельмаджида Теббуна….” data-yashareImage=”https://guu.ru/wp-content/uploads/Президент-Алжира.jpg” data-yashareLink=”https://guu.ru/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d0%b3%d1%83%d1%83-%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d1%81-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd/”>

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