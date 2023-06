Статистика в тренде: подведены итоги Всероссийского школьного конкурса по статистике

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

За шесть лет в конкурсе приняли участие школьники из 52 регионов Российской Федерации, он стал хорошо известен не только в России, но и в мире, говорит председатель правления РАС, директор Международного института профессионального статистического образования НИУ ВШЭ Алексей Пономаренко. «Среди мероприятий, проводимых Российской ассоциацией статистиков, Всероссийский школьный конкурс по статистике “Тренд” является одним из важнейших. Его целью является развитие у школьников статистического мышления. В июле 2021 года на 63-м Всемирном статистическом конгрессе в Нидерландах ВШК “Тренд” был признан лучшим в мире корпоративным проектом по статистической грамотности. Каждый год мы привлекаем к работе в жюри конкурса ведущих статистиков-практиков и ученых», — подчеркивает он. Традиционно школьники соревнуются в двух номинациях: «Учимся собирать статистические данные» и «Учимся анализировать статистические данные». Задания максимально приближены к актуальной повестке. Например, для победы во второй номинации участникам предстояло исследовать, используя официальную статистику, некую значимую для них и волнующую их ровесников проблему, которая при этом имела бы отношение к Целям устойчивого развития (ЦУР) ООН.

Полученные результаты старшеклассники должны были представить в форматах аналитической записки, эссе и видеопрезентации. «Конкурс показал, что среди 17 Целей устойчивого развития ООН наиболее понятной и близкой участникам является образование», — отмечает член Технической консультативной группы ПРООН по ЦУР, заместитель заведующего Лабораторией исследований науки и технологий ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Лилиана Проскурякова, вошедшая в состав жюри ВШК «Тренд» — 2022/23. Правильные решения заранее не сообщались членам жюри, поэтому судьи вместе с конкурсантами размышляли над увлекательными вопросами, например над вариантами оценки зараженности личинками долгоносика зерна на сухогрузе, везущем пшеницу из Санкт-Петербурга в Нигерию, рассказывает она. Победившей в номинации «Учимся анализировать статистические данные» команде Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных «Аничков дворец» — Полине Клоковой, Ольге Хруцкой, Таисии Гановой — в Управлении Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области были вручены призы, в том числе специальный приз «За демонстрацию статистического мышления», учрежденный ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. Для команды, которой руководит педагог дополнительного образования Юлия Драгун, это уже третья победа в ВШК «Тренд». Конкуренция была серьезной: всего на несколько сотых балла лидеру удалось опередить соперников из Краснодара. Сильную подготовку также показали дошедшие до финала команды из Омской, Новосибирской, Оренбургской и Свердловской областей. Стоит отметить, что с нового учебного года изучение статистики в школах станет обязательным. В соответствии с новым образовательным стандартом среднего общего образования (утвержден в 2022 году приказом Министерства просвещения Российской Федерации №732) предмет «Математика» теперь будет включать учебный курс «Вероятность и статистика». Узнать больше о конкурсе можно здесь.

MIL OSI