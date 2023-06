Состоялся визит руководства ГУУ в Кабардино-Балкарию

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

16 июня 2023 года состоялся визит руководства Государственного университета управления в Кабардино-Балкарскую республику.

В состав делегации от ГУУ входили проректоры Мария Карелина и Павел Павловский. В программу визита были включены рабочие встречи с руководством Кабардино-Балкарии: Председателем Комитета Парламента республики по культуре, развитию гражданского общества и информационной политике Заурбеком Кумаловым и министром по делам молодежи Азаматом Люевым.

Также представители ГУУ посетили Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова, где встретились с руководством вуза: ректором

Асланом Апажевым, проректором по научно-исследовательской работе Рустамом Абдулхаликовым и проректором по воспитательной, социальной работе и молодежной политике Ауесом Кумыковым. На встрече обсуждались сетевые программы и взаимодействие в рамках Инжинирингового центра ГУУ, программы реверс-инжиниринга и научных лабораторий.

Кроме того, для делегации из ГУУ была организована поездка на завод ООО «Гибрид СК», занимающийся производством семян гибридов кукурузы. На встрече с Председателем Совета директоров компании «Гибрид СК» Артуром Ашабоковым, который лично провёл экскурсию по предприятию, обсуждались вопросы организации прямой взаимосвязи между производителями и образованием.

