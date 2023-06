Source: MIL-OSI Russian Language News

«Россети Сибирь» и Банк «РОССИЯ» договорились о стратегическом сотрудничестве Соглашение предусматривает взаимодействие в области банковского обслуживания, финансирование текущей деятельности и перспективных инвестиционных проектов компании «Россети Сибирь». Документ был подписан в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума – 2023 (ПМЭФ). Подписи под соглашением о стратегическом партнерстве и взаимодействии поставили генеральный директор ПАО «Россети Сибирь» Павел Акилин и первый заместитель Председателя Правления Акционерного общества «Акционерный Банк «РОССИЯ» Кирилл Кривощеков. В числе основных направлений сотрудничества – внедрение современных технологий управления финансовыми ресурсами для повышения эффективности деятельности энергокомпании, в том числе с применением цифровых технологий и платформенных решений, а также участие Банка в процессах цифровой трансформации «Россети Сибирь», финансирование Банком текущей деятельности и инвестиционных проектов, консультирование, банковское сопровождение контрактов, а также в целом комплексное банковское обслуживание энергокомпании. «Развитие энергетики сегодня невозможно без надежного финансового плеча. Мы ценим наше партнерство с Банком «РОССИЯ» и рассчитываем, что подписанное соглашение станет еще одним шагом к росту современных технологий и интенсивному развитию электроэнергетической отрасли в целом, а достигнутые договоренности будут долгосрочными и взаимовыгодными», – отметил Павел Акилин. Со своей стороны, Кирилл Кривощеков сообщил, что банк располагает всеми необходимыми ресурсами для осуществления комплексного банковского обслуживания: «Подписание соглашения стало первым шагом в развитии партнерских отношений между Банком «РОССИЯ» и компанией «Россети Сибирь». Думаю, что опыт наших организаций позволит нам эффективно использовать имеющиеся ресурсы и будет способствовать успешной реализации проектов в сфере передачи и распределения электроэнергии», – отметил Кривощеков.

