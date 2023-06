Решетников обозначил приоритетные отрасли для внедрения ИИ: транспорт, промышленность, туризм

Source: MIL-OSI Russian Language News

Министр экономического развития РФ Максим Решетников обозначил приоритетные отрасли экономики для внедрения технологий искусственного интеллекта. Об этом он сообщил на сессии «Искусственный интеллект: фундамент экономики будущего и маяк российского технологического суверенитета» в рамках ППМЭФ-2023. Это направление курирует вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Мы рассматриваем на следующем этапе развития искусственного интеллекта возможность внедрить в отраслевые меры поддержки условие обязательного использование ИИ-технологий. В первую очередь, это сельское хозяйство, промышленность, туризм и транспорт. Это отрасли с большой занятостью, с большими эффектами», – подчеркнул Максим Решетников.

Министр также добавил, что важно поддерживать исследовательские центры по подготовке научных кадров для развития сферы искусственного интеллекта. Аспирантов вузов привлекают к работе в центрах на базе 6 учебных заведений – это Сколтех, МФТИ, ИСП РАН, Иннополис, ИТМО, НИУ ВШЭ. Будущие ученые могут получить практические навыки по профилю, например, готовить сложные цифровые решения для внедрения ИИ-технологий. Только в 2022 году в исследовательские центры было трудоустроено более 100 аспирантов.

Президент Владимир Путин поручил обеспечить масштабирование и повсеместное внедрение технологий искусственного интеллекта. Уже сейчас ИИ-технологии внедрили 53% компаний, а еще 40% планируют это сделать. По словам министра, искусственный интеллект – это уже готовая технология и сейчас есть решения, которые можно и нужно тиражировать. Инвестиции в ИИ-технологии ничем не отличаются по прогнозируемости от инвестиций в проекты с понятной и предсказуемой окупаемостью.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк, отметил, что ведомства, регионы и компании уже активно внедряют ИИ-технологии в их деятельность. «В Московской области идет активное внедрение и использование ИИ-решений. Благодаря сервису Voice2Med, который позволяет врачу наговаривать, а не писать, и вместо сложного врачебного почерка пациенты получают заключение в печатном виде. Еще пример – компания Уралхим «Диджитал Агро», которой благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта на 90% удалось сократить ручной труд», – добавил он.

В сессии также приняли участие помощник Президента Максим Орешкин, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, генеральный директор АО «СУЭК» Максим Басов, председатель совета директоров ООО «Производственная компания Аквариус» Алексей Калинин, директор Центра технологий искусственного интеллекта Сколтеха Иван Оселедец.

