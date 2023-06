Работы китаеведа из НГУ отмечены специальной книжной премией Китая

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

14 июня в Пекине в государственной резиденции для почетных гостей Дяоюйтай прошла 16-я торжественная церемония вручения Национальной премии КНР за особый вклад в литературу (Special Book Award of China, 中华图书特殊贡献奖). Одним из победителей стал новосибирский китаевед, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН, профессор кафедры востоковедения и центра «Институт Конфуция» Гуманитарного института Новосибирского государственного университета Сергей Комиссаров. Всего в 2023 году наградой, учрежденной Государственным управлением по делам прессы и печати КНР, отмечены 20 иностранных переводчиков, авторов книг и издателей из 16 стран.

Источник фото: CCTV

Наиболее представительными жюри конкурса назвали следующие работы:

«Комплекс вооружения Древнего Китая: Эпоха поздней бронзы»,

«Значение Конфуция и конфуцианства в культуре стран Дальнего Востока»,

«Очерки истории и теории традиционной китайской медицины»,

статьи по археологии, историей, этнографии Китая в «Большой Российской энциклопедии»,

первый, археологический, том десятитомной «История Китая с древнейших времен до начала ХХI века» (в соавторстве),

«История археологических исследований в Китае» (в соавторстве),

«Петроглифы Китая: история изучения и важнейшие памятники» (в соавторстве),

«Очерки по истории и археологии строительного дела Китая» (в соавторстве) и др.

Также китайская сторона отметила такие труды, подготовленные с соавторами, как «Древнейшая и древняя история (по археологическим данным) от палеолита до V в. до н. э.» (отв. ред. А. П. Деревянко, 2016 г.) из десятитомника «История Китая» издательства «Наука – Восточная литература» и две книги, изданные в НГУ в серии «Библиотека Класса Конфуция»: «Достопримечательности Китая» (Вып. 1, 2017 г.) и «Искусство китайской архитектуры» (2011 г.).

Директор Института Конфуция ГИ НГУ Юлия Азаренко подчеркнула, что выпускник Гуманитарного факультета (прим: ныне – Гуманитарный институт) Сергей Комиссаров внес определяющий вклад в становление направления «Востоковедение и африканистика». После первого визита в Китай в 1987 году в рамках учебной и научной стажировки, преподаватель окончательно определился с профессиональной стезей и уже много лет делится со студентами своим интересом к Китаю, опытом научной работы, выбирает для подопечных наиболее актуальные и интересные темы дипломных исследований, а также привлекает к работе над темами грантов научных фондов

— Научное творчество Сергея Александровича поистине обширно, а количество соавторов исчисляется десятками. Среди них не только ведущие археологи и ученые других областей из Сибири и России, но и бывшие однокурсники, а также ученики, из числа которых четыре китаиста стали коллегами по кафедре: это я, Мария Андреевна Кудинова, Насима Шайхетдиновна Николаева и Татьяна Егоровна Василенко. Помимо создания научных текстов, Сергей Александрович издал немало переводов с китайского и английского языков научных и художественных произведений, связанных с историей и культурой Китая, а также постоянно редактирует различные издания, в том числе китаеведческий выпуск «Вестника НГУ». Часть этих материалов вошла в учебные издания, подготовленные в НГУ, — добавила Азаренко.

На фото: Сергей Комиссаров (справа), профессор, политолог, бывший генеральный секретарь ШОС (Таджикистан) Рашид Алимов (в центре), профессор китаевед Józsa Sándor, бывший советник посольства Венгрии в Китае (слева). Источник: сайт сети «Жэньминь жибао».

