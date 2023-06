Проект «Научный полк». Семён Шифрин сорвал планы фашистов оставить Ленинград без воды

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Семён Шифрин

На долю доктора технических наук, профессора, основателя научной школы по очистке городских и промышленных сточных вод, выпускника Института гражданских инженеров (ныне СПбГАСУ) Семёна Шифрина (1899–1980) выпало две войны. Во время гражданской его учёба не раз прерывалась мобилизацией в армию и направлениями на стройки. В Великую Отечественную он руководил строительством оборонительных сооружений вокруг Ленинграда, работой по ликвидации разрушений водопровода и канализации города.

Семён Шифрин родился в крестьянской семье на Смоленщине. С ранних лет он трудился, и уже в одиннадцать лет устроился помощником столяра в городе Мстиславле (ныне Могилёвская область Белоруссии). Опытные специалисты посоветовали смышлёному ученику получить образование и прочили ему блестящее будущее. Он к ним прислушался: окончил начальное училище, продолжил образование в Политехническом училище в Николаеве. Учёбу прервала служба в Красной Армии. Отслужив, будущий доктор технических наук в училище уже не вернулся, поскольку поставил перед собой более амбициозные цели и отправился в Петроград, чтобы получить высшее образование.

В 1928 г. Семён Шифрин окончил Институт гражданских инженеров, а затем уехал на двухгодичную стажировку в Германию, где изучал санитарно-техническое строительство. По возвращении в 1931 г. его назначили директором Научно-исследовательского института водоснабжения, канализации и инженерной геологии. С 1935 г. он находился на административно-хозяйственной работе в Ленсовете, был начальником Управления благоустройства, заместителем начальника Архитектурно-планировочного отдела, председателем Архитектурно-строительного экспертного совета. В 1938 г. стал кандидатом технических наук.

Великая Отечественная война внесла серьёзные коррективы в работу Семёна Марковича. Он участвовал в строительстве оборонительных сооружений вокруг Ленинграда, руководил работой по ликвидации разрушений водопровода и канализации. В военном сорок втором его назначили главным инженером управления водопроводно-канализационного хозяйства Ленгорисполкома. В самые сложные годы он трудился на благо Ленинграда.

В блокаду гитлеровцы, стремясь лишить город не только пищи, но и воды, бомбили водопроводные станции, очистные сооружения и уличные сети. Ремонт и поддержание постоянного водоснабжения стали для ленинградских водопроводчиков первоочередной задачей. Восстановление повреждённых бомбами и морозом коммуникаций проводилось незамедлительно, нередко под артиллерийским огнём врага. По своей тяжести и важности такая работа была сравнима с подвигом солдат, державших оборону города. В аварийных бригадах, в должностях слесарей, канализаторов, кочегаров зачастую работали женщины вместо ушедших на фронт мужчин. Но городской водопровод работал на протяжении всей блокады.

После снятия блокады перед главным инженером Шифриным были поставлены не менее ответственные и масштабные цели – восстанавливать, развивать, модернизировать водопроводно-канализационное хозяйство. Несмотря на объём этой работы, Семён Маркович некоторое время успешно совмещал административно-хозяйственные задачи с научно-педагогической деятельностью в Ленинградском инженерно-строительном институте (ныне СПбГАСУ), а в 1945 г. возглавил в нём кафедру канализации, которой заведовал до конца жизни.

В 1951 г. Семён Шифрин полностью посвятил себя работе в институте. В 1955-м защитил докторскую диссертацию, а год спустя ему было присвоено звание профессора. В 1964 г. под его руководством создана отраслевая научно-исследовательская лаборатория по очистке промышленных вод.

Им опубликовано более 240 научных работ, в том числе несколько учебников и учебных пособий. Семён Маркович является основателем научной школы по очистке городских и промышленных сточных вод, подготовившим более 50 кандидатов технических наук.

Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1944), медалями.

