Поздравляем с днём рождения Дмитрия Афанасьева!

В середине первого летнего месяца поздравляем с юбилеем заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации Дмитрия Афанасьева.

Дмитрий Владимирович не понаслышке знает особенности и нужды отечественного образования, ведь он сам получил диплом педагога и много лет проработал в высшем учебном заведении. Мы помним, какой интерес и участие он проявил к деятельности Государственного университета управления в ходе визита к нам. Всегда будем рады видеть его вновь. А сегодня поздравляем с днём рождения и желаем неугасимого энтузиазма в рабочей деятельности, дальновидных идей и прогрессивных решений, ведущих российское образование и науку к будущим успехам и прорывам.

Дмитрий Афанасьев отличием окончил историко-педагогический факультет Костромского государственного педагогического института им. Н.А. Некрасова по специальности «История и педагогика». Дополнительно и так же с отличием окончил позже бизнес-школу Университета Нортумбрия в Ньюкасле (Великобритания), получив степень МВА. В 1990-1996 годах работал ассистентом и старшим преподавателем кафедры философии Череповецкого государственного педагогического института им. А. В. Луначарского (ныне Череповецкий государственный университет – ЧГУ). В 1995 году, после очной аспирантуры в МГУ им. Ломоносова, защитил диссертацию кандидата социологических наук. В 1996-2002 годах занимал различные должности в ОАО «Северсталь». В 2002-2009 годах по совместительству был директором негосударственного образовательного учреждения «Корпоративный университет “Северсталь”». В 2009 году был назначен исполняющим обязанности ректора ЧГУ, а в мае 2010 года был избран ректором. В 2013 году стал председателем Совета ректоров Вологодской области. В сентябре 2016 года избран депутатом законодательного собрания Вологодской области от партии «Единая Россия». 24 апреля 2020 года назначен заместителем министра науки и высшего образования России. Дмитрий Афанасьев – автор научных и учебно-методических работ. Удостоен почетного звания «Почетный работник высшего профессионального образования РФ».

