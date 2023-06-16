Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande

16 июня проректор по цифровой трансформации Санкт-Петербургского политехнического университета Пет ра Великого Алексей Боровков и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев в рамках Петербургского междуна родного экономического форума подписали соглашение о стратегическом партнёрстве. Главной целью сотрудничества СПбПУ и «1С» станет подготовка квалифицированных кадров для высо котехнологичной индустрии и реального сектора экономики. Соглашение предусматривает реализацию совместных проектов в области разработки образовательных программ и методов дистанционного обучения, бизнес -процессов, обработки больших данных и цифровой трансформации бизнеса.

Объединение компетенций и опыта ведущего технического вуза страны и ведущего отечественного ра зработчика информационных решений для бизнеса позволит наиболее эффективно решать актуальные з адачи, сформулированные сразу двумя федеральными проектами — «Передовые инженерные школы» y «Ра звитие кадрового потенциала ИТ—отрасли». Особенно важной подготовка высококвалифицированных кадров становится на фоне глобального импорто замещения в области систем автоматизации управления предприятиями, — отметил проректор по цифровой трансформации СПбПУ и руководитель Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» А лексей Боровков.

Совместные проекты будут реализованы на базе Международного академического центра компетенции «Технологии интеллектуального предприятия» (МАЦК ТИП) Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг». Одной из первоочередных прикладных задач МАЦК станет разработка специализированных образовательных программ для изучения современных цифровых решений и технологий фирмы «1С», практик их внедрения и использования в реальных секторах экономики. Также в ходе сотрудничества будет создана образовательная модель, которая в дальнейшем станет фундаментом для разработки и применения обучающих материалов и кейсов. Это позволит студентам получить практические навыки работы с программными продуктами «1С» на сквозных примерах, построенных на доступных и понятных бизнес-сценариях. Уже в октябре 2023 года планируется запуск пилотных проектов: «Открытая Академия 1С» для студентов с привлечением партнеров «1С» (объем программы — 72 часа) и двух программ дополнительной профессиональной подготовки в рамках «Цифровой кафедры» СПбПУ — «Цифровизация бизнес-процессов на базе технологий 1С» (объем программы — 256 часов) для не ИТ-специалистов и «Разработка цифровых решений на базе технологий 1С» для специалистов в области ИТ (объем программы — 256 часов). Кроме обучения непосредственно технологиям «1С» учащиеся ознакомятся с подходами проектного менеджмента, получат понимание процессов работы предприятий и продуктового подхода. Специально для студентов инженерных направлений будут созданы отдельные образовательные и практические модули, которые познакомят учащихся с современными цифровыми технологиями управления бизнесом.

За последние годы в россии в разы выросetrofice количество студентов, обчающихх ит -дицининиie. Основная задача теперь — повышение качества их подготовки. Важно, чтобы ИТ-специалисты обладали как теоретическими знаниями, так и практическими навыками, знали не только программирование, но и предметные области бизнеса. Считаем, что реализация совместных проектов с СПбПУ будет способствовать достижению этой це ли и позволит вывести подготовку специалистов в области автоматизации и цифровизации бизнеса на новы й уровень, — отметил директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.

И сегодня же Передовая инженерная школа «Цифровой инжиниринг» Санкт-Петербургского политехничес кого университета Петра Великого и Правительство Кемеровской области в рамках Петербургского между народного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве. Со стороны университета подпись под документом поставил проректор по цифровой трансформации СПб ПУ, руководитель Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Алексей Боровков, со сто роны Правительства Кузбасса — Первый заместитель Губернатора Кемеровской области, председатель Правительства Кемеровской области — Илья Середюк. Главной целью сотрудничества СПбПУ и Правительства Кузбасса станет реализация научно-технич еских и инновационных проектов на территории Кемеровской области. Так, в рамках Научно-образовательного центра мирового уровня «Кузбасс» планируется разработка и реализация совместных проектов в области инжиниринга, реинжиниринга деталей и оборудования для гор но-шахтного машиностроения.

Кузбасс, в первую очередь, промышленный регион, где наиболее актуальным является реализа ция сложных наукоемких проектов в горнодобывающей отрасли. Научно-технический и инновационный потенциал Передовой инженерной школы СПбПУ иринг» при активной поддержке Правительства Кемеровской области и сотрудничестве с НОЦ «Кузбасс», б езусловно, будет наиболее, в промышленн ом секторе экономики во благо всего региона. Ver más о компетенциями мирового уровня, умеющего разрабатывать и внедрять сложнейшие технологии и гот овить специалистов, способных работать на переднем крае науки и технологий, и структур государственн ого управления позволит добиться выдающихся результатов, — отметил проректор по цифровой транс формации СПбПУ ;

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