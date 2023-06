Основной день ПМЭФ: Политех в Экспофоруме

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В третий день работы Петербургского международного экономического форума ректор СПбПУ Андрей Рудской посетил основную площадку в Экспофоруме, провёл переговоры с иностранными и российскими партнёрами, подписал меморандум о взаимодействии с «Газпромнефть — Промышленные инновации» и вышел в прямой эфир телеканала «Санкт-Петербург».

Во время прямого включения Андрей Иванович поделился впечатлениями от форума: Такие встречи очень важны, особенно в нынешних условиях, когда мы обязаны перестраивать экономику страны, налаживать совершенно новые контакты, более глубокие и широкие, с теми странами, с которыми раньше был не такой спектр отношений. Я имею в виду Китай, Индию, страны СНГ, Ближний Восток. Они полны энергии, желания с нами работать во всех областях деятельности: микроэлектроника, материаловедение, альтернативные источники энергии, экология, пресная вода. Поэтому такие мероприятия очень полезны не только для России. Каждый из наших партнёров понимает, какие перспективы перед ними открываются .

Очередным шагом в сотрудничестве с ведущими российскими промышленными компаниями стало подписание Политехом меморандума о взаимодействии ООО «Газпромнефть — Промышленные инновации» и вузов, научных центров, инжиниринговых компаний и предприятий в целях создания научно-технологической платформы для разработки и внедрения новых технологий и продуктов нефтеперерабатывающей отрасли. Таким образом СПбПУ стал участником научно-технологической платформы «Газпром нефти» для развития технологий нефтепереработки и нефтехимии. Соглашение подписали генеральный директор «Газпромнефть-Промышленных инноваций» Михаил Никулин и ректор вуза Андрей Рудской.

Собственная научно-технологическая платформа «Газпром нефти» объединяет работу специалистов, ведущих отраслевых и технологических институтов, инжиниринговых компаний и инновационных центров для разработки и внедрения решений в области нефтехимии и нефтепереработки. Сотрудничество с Санкт-Петербургским Политехом будет направлено на поиск технологий производства, востребованных отечественным рынком композитов и полимеров.

Специалисты технологического центра промышленных инноваций «Газпром нефти» также поддержат развитие программ подготовки специалистов в области химии полимеров. Молодым учёным и студентам вуза будут предоставлены возможности работы над прикладными задачами, которые решает «Газпромнефть-Промышленные инновации».

«Сегодняшнее соглашение открывает нам и нашим партнёрам из „Газпром нефти“ новые горизонты в развитии нефтеперерабатывающей промышленности страны, — прокомментировал событие Андрей Рудской. — Мы уже сотрудничаем в области корпоративных магистерских образовательных программ и ДПО, ведём совместную научную деятельность, развиваем научные и технические проекты. Несколько лет на базе университета работает НОЦ „Газпромнефть — Политех“. Летом мы откроем второй научно-образовательный центр „Газпром нефть“ по IT и бизнес-аналитике. А в прошлом году была утверждена стратегия долгосрочного взаимодействия, нацеленная на вовлечение лучших компетенций сотрудников университета в освоение северных месторождений компании».

«Научно-технологическая платформа ускоряет развитие нефтепереработки и нефтехимии, привлекая инженерные и научные кадры, — подчеркнул Михаил Никулин. — За неполные два года работы участники платформы сумели разработать, испытать и внедрить в производство нужные отрасли продукты, например, топливные присадки. Совместно с Политехом мы планируем работать в области межотраслевых технологий и наукоёмких инноваций, совместной подготовки специалистов по новым для российской нефтепереработки и нефтехимии направлениям».

На площадке форума состоялись две встречи руководства Политеха с иностранными партнёрами. Ректор СПбПУ Андрей Рудской и проректор по международной деятельности Дмитрий Арсеньев провели переговоры с официальной делегацией Национального агентства Индии по продвижению и содействию инвестициям «Инвест Индия».

Программа национального индийского агентства «Инвест Индия» была разработана Департаментом внутренней торговли и развития промышленности Министерства торговли и промышленности Индии. Агентство занимается точечной поддержкой местных и зарубежных инвесторов. Руководители Политеха предложили представителям «Инвест Индия» различные варианты сотрудничества в рамках программы «Стартап Индия» по продвижению российских стартапов на рынок Индии, а индийских — на рынок России, представили проекты международного политехнического акселератора для продвижения на рынке Индии. За столом переговоров обсудили возможность содействия со стороны агентства «Инвест Индия» в привлечении индийских промышленных компаний для инвестирования в высокотехнологичные разработки Политехнического университета, востребованные на рынке Индии. Представители агентства готовы содействовать также в привлечении индийских университетов для реализации научных проектов по программам двустороннего финансирования Индия-Россия и программам БРИКС, в организации сотрудничества Политехнического университета с промышленными и профессиональными Ассоциациями Индии по различным направлениям.

Во время встречи с официальной делегацией Университета Цинхуа (Китай) Андрей Рудской отметил, что сейчас очень важно активизировать мобильность студентов обеих стран в связи со снятием ограничений COVID, их участие в летних и зимних школах. Обсуждались также реализация совместных сетевых образовательных программ бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, сотрудничество в области подготовки кадров высшей квалификации (аспирантов и докторантов), совместные программы аспирантуры, взаимное участие в диссертационных советах, проведение совместных защит. Ректор СПбПУ Андрей Рудской рассказал партнёрам, что сейчас решается вопрос об организации совместной аспирантуры Института электроники и телекоммуникаций СПбПУ и Школы аэрокосмического инжиниринга Университета Цинхуа. Говорили также о совместных научных проектах при поддержке программ научных фондов РНФ/МОН-КНР, сетевом партнёрстве в рамках БРИКС. В 2022-23 году Политех совместно с университетами КНР подготовил семь заявок на гранты БРИКС. Руководители Политеха пригласили Университет Цинхуа принять участие в V Международном муниципальном форуме БРИКС+, который состоится в ноябре 2023 года в Санкт-Петербурге, и пригласили на празднование 125-летнего юбилея СПбПУ в феврале 2024 года.

В завершение встречи Андрей Рудской и вице-президент Университета Цинхуа Цзян Пэйсюэ подписали акт о реализации совместной программы повышения квалификации по заказу ПАО «Газпром нефть» «Международное экономическое партнёрство в энергетике: КНР». Подготовку прошли 50 человек. Установление прямых контактов с китайскими и российскими промышленными компаниями для целевой совместной подготовки кадров высшей квалификации, реализации программ повышения квалификации и переподготовки — сегодня одна из эффективных форм сотрудничества университетов-партнёров.

