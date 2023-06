Обучающиеся СПбГАСУ – активисты Межвузовского студенческого городка

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Владимир Соловьёв (слева) вручает награду Эмилю Абдуллину (справа)

Межвузовский студенческий городок (МСГ) в Петербурге – второй дом для многих, кто приехал учиться в город на Неве из других регионов. В состав его студенческого совета входят и обучающиеся СПбГАСУ.

Благодарность и памятные подарки

За активную общественную, спортивную и культурно-массовую работу, проявление лидерства в студенческой среде наградили 49 представителей СПбГАСУ – членов студсовета МСГ и активистов. Благодарности и памятные подарки нашим студентам на отчётной конференции студенческого совета МСГ по итогам 2022/2023 учебного года вручил проректор по безопасности и административно-хозяйственной работе СПбГАСУ Владимир Соловьёв.

В числе награждённых – Эмиль Абдуллин, студент четвёртого курса бакалавриата факультета экономики и управления. На протяжении всех четырёх лет учёбы Эмиль состоял в студенческом совете МСГ. Из них два последних года занимал должность председателя студенческого совета Студенческого дома № 8. На данный момент он заместитель председателя студенческого совета МСГ.

«Я курировал студентов своего корпуса, представлял их интересы перед администрацией городка и, при необходимости, вузов. Помогал первокурсникам адаптироваться в городе и в общежитии, отвечал на их вопросы, организовывал мероприятия», – сообщил активист.

Общественная деятельность дала Эмилю опыт взаимодействия с разными людьми. Студент планирует защитить выпускную квалификационную работу, поступить в магистратуру и продолжить своё участие в жизни студенческого городка.

Желаем успехов Эмилю Абдуллину и всем студентам СПбГАСУ!

