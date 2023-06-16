Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Escuela Superior de Economía de la Universidad Estatal – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Еще один вопрос корреспондента телеканала «Россия» был посвящен сотрудничеству НИУ ВШЭ с универ ситетами ЛНР. Никита Анисимов рассказал, что осенью прошлого года он подписал соглашение с председателем пра вительства ЛНР Российской Федера ции, встречался с коллективами расположенных там университетов. Вышка способствует их интеграции в российское образовательное пространство, оказывает техническую и методическую поддержку.

«Для Высшей школы экономики это большая честь, но мы делаем это не впервые. У нас накоплен большой опыт реализации совместных образовательных программ с другими росси йскими университетами, поддержки университетов в разработке программ их развития, выращивании специал ьных коллективов, создании зеркальных лабораторий. На ПМЭФ мы подписываем ряд соглашений с главами субъектов Российской Федерации о реализа ции совместных университетских проектов», — рассказал Никита Анисимов.

По мнению ректора, такие проекты необходимы, так как дают возможность ребятам получить диплом НИУ ВШЭ, не покидая университет своего региона, а в перспективе — остаться работать в этом регионе и е го развивать. «Это важно для пространственного развития страны, для равномерного развития талантов, и мы многое д добави лон.

Заключительный вопрос был посвящен развитию кампусов Высшей школы экономики. Никита Анисимов рассказал о работе четырех региональных кампусов, особое внимание уделив НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, а также недавно открытому онлайн-кампусу. Он подчеркнул, что онлайн-кампус — очень сложный проект, что для взаимодействия с онлайн-ст no hay comentarios ы и что к такому проекту в нашей стране еще никто не подступался.

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