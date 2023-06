На форуме «Машук» научат учить тех, кто учит

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 12 по 26 августа в Пятигорске состоится Всероссийский молодежный форум «Машук».

Форум станет одним из ключевых событий Года педагога и наставника в России. Образовательная программа будет построена вокруг тезиса «Учим тех, кто учит!». Участники вместе сформируют современную модель системы обучения, просвещения и наставничества на основании лучших отечественных педагогических практик.

Приглашаем студентов, вожатых, молодых ученых, преподавателей, библиотекарей и сотрудников ГУУ в возрасте от 18 до 35 лет принять участие в форуме и получить неоценимый опыт в сфере воспитательной работы. Заявки принимаются до 19 июня на платформе Росмолодёжь.События .

Организаторами Форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Федеральное агентство по делам национальностей, Правительство Ставропольского края, аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, Российское общество «Знание» при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Отметим, что молодежный форум «Машук» проходит с 2010 года, его цель – выявление и обучение лучших представителей молодежи, интересующихся политикой, экономикой, гражданскими инициативами, искусством, творчеством.

