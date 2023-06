На ПМЭФ подписаны концессионные соглашения о создании кампусов в пяти регионах

Source: MIL-OSI Russian Language News

По поручению Президента России Владимира Путина к 2030 году в стране появится 25 современных кампусов, в том числе на основе механизмов государственно-частного партнёрства. На площадке Петербургского международного экономического форума состоялась церемония подписания пяти концессионных соглашений по проектам, отобранным в рамках второй очереди конкурса по созданию сети современных кампусов.

