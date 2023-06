Научный полк. Послевоенные учебники

Source: MIL-OSI Russian Language News

2 февраля 1948 года министр высшего образования СССР Сергей Кафтанов издал приказ, который отмечал большие заслуги МИЭИ в деле подготовки кадров: «Московский инженерно-экономический институт имени Серго Орджоникидзе за 25 лет своего существования подготовил для народного хозяйства нашей страны более 5000 высококвалифицированных специалистов и выполнил значительное количество научно-исследовательских работ, имеющих народно-хозяйственное значение», – говорилось в приказе. Далее он объявил благодарность 27 сотрудникам и назначал премии руководству. Сам вуз также премировал большую группу преподавателей.

Активно проводились исследования по договорам и заданиям промышленных предприятий, объединений и научно-исследовательских институтов. Масштабы хоздоговорных исследований росли год от года. В частности, в 1949 году планировалось выполнить таких работ на 348 тыс. руб., реально удалось выполнить работ на 353 492 руб. 32 коп. Самым крупным в этом году был контракт с «Гипроэнергопромом» на 250 тыс. руб., контракт с Энергетическим институтом АН СССР оценивался в 115 тыс. руб., с институтом «Гидроэнергопроект» в 85 тыс. руб.

До 1950 года по заданию главка был подготовлен ряд вузовских учебников, по которым учились несколько поколений студентов соответствующих вузов. Это учебник «Экономика социалистической промышленности» (под редакцией профессора И.М. Файнгара); «Экономика машиностроительной промышленности СССР» (руководитель авторского коллектива кандидат экономических наук Л.Я. Берри)»; «Экономика строительной промышленности» (кандидат технических наук С.В. Башинский и кандидат экономических наук М.Е. Шасс); «Экономика черной металлургии» (кандидат экономических наук И.Г. Горемыкин); «Экономика энергетики» (руководитель член-корреспондент АН СССР В.И. Вейц) и т. д.

Для изучения собственных курсов были изданы учебники: по кафедре учета – «Курс бухгалтерского учета капитального строительства»; по кафедре городского хозяйства – «Коммунальная статистика» (Н.А. Коковин, В.В. Анисимов); абсолютно новаторское знаменитое, в том числе и за рубежом, «Учебное пособие по планированию городов» (профессора В.Г. Давидович); «Анализ хозяйственной деятельности коммунальных предприятий и домоуправлений» (Б.Б. Веселовский); по кафедре тепловых установок и промэнергетики – «Курс технической термодинамики» (И.Н. Дунаевский); по кафедре организации и планирования авиационной промышленности комплекс задач по этому курсу (Д.И. Мокров).

Всего за период с 1946 по 1950 год сотрудниками МИЭИ была заявлена подготовка 48 учебников и учебных пособий, и не только для своего вуза. Большую монографию «Каменные конструкции», использовавшуюся и как учебник, необходимую для всех строителей страны, подготовил доцент Л.И. Онищак.

