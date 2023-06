Московская биржа и группа “Финам” подписали соглашение о сотрудничестве

Source: MIL-OSI Russian Language News

16 июня 2023 года на XXVI Петербургском международном экономическом форуме Московская биржа и финансовая группа “ФИНАМ” заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития информационно-аналитических продуктов.

Сотрудничество сторон будет направлено на совершенствование и расширение функционала информационно-торгового терминала “Трейд Радар”, разработанного Московской биржей. С его помощью пользователи смогут в реальном времени наблюдать за состоянием финансовых рынков, совершать внебиржевые сделки, а также проводить переговоры с контрагентами в закрытых защищенных чатах.

Юрий Денисов, председатель правления Московской биржи:

“Мы представили бета-версию информационно-торгового терминала, который, мы надеемся, в перспективе станет незаменимым инструментом для всего финансового рынка. На начальном этапе его развития очень важно получать качественную обратную связь от профессионалов рынка. Опыт наших партнеров в области брокерского обслуживания, управления капиталом, финансового консультирования даст нам возможность учесть потребности клиентов для развития нового сервиса, дооснастить его и подготовить максимально полезный для рынка продукт”.

Владислав Кочетков, президент – председатель правления ФГ “Финам”:

“Тема импортозамещения – одна из наиболее острых для российского инвестиционного бизнеса. Если в сегментах RegTech, информационной безопасности есть заметный прогресс, то в сфере информационно-аналитических продуктов ситуация более сложная, что негативно отражается на клиентах компаний-профучастников, бизнесе брокеров и управляющих компаний. И это создает для Московской биржи отличную возможность запустить новый терминал, который учтет ошибки и недоработки зарубежных аналогов, не уступая им по функциональности. Уверен, что это станет не только новым рыночным стандартом, но и перспективным проектом с интересным долгосрочным потенциалом”.

Московская биржа – крупнейшая российская биржа, единственная в России многофункциональная площадка по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входят центральный депозитарий, а также клиринговый центр, выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и посттрейдинговых услуг.

“Финам” – ведущая российская инвестиционно-финансовая группа. Основанная в 1994 году, в настоящее время группа предоставляет услуги более чем в 40 странах мира, региональная сеть в России насчитывает более 90 офисов. Брокер входит в топ-10 лидеров фондового, валютного и срочного рынков Московской биржи по размеру зарегистрированной клиентской базы и в топ-5 – по размеру базы активных клиентов.

Основа лидерства ФГ “Финам” на инвестиционном рынке – постоянное развитие технологий, продуктов и сервисов. Приоритетами группы являются профессионализм, надежность и долгосрочное сотрудничество. Компания предлагает лучший выбор доступных решений и поддерживает своих клиентов в достижении их финансовых целей.

“Финам” традиционно выступает “брокером осознанного выбора” для российских инвесторов, уже получивших первичный опыт на рынке ценных бумаг и стремящихся максимально эффективно управлять личным капиталом – прежде всего за счет сотрудничества с профучастником, предоставляющим максимально широкую линейку инвестиционных продуктов по привлекательным тарифам, а также имеющим высокий уровень клиентского сервиса.



